Vene hävitaja õhupiiri rikkumine ja tankeri saatmine langesid ajaliselt kokku

Kolmapäeval selgus, et Eesti merevägi eskortis teisipäeva õhtul Läänemerel Gaboni lipu all sõitnud tankeri Jaguar Eesti majandusvetest välja. Operatsioonis osalesid Eesti mereväe laev, helikopter ja lennuk.

Lisaks teatas kolmapäeval kaitseministeerium, et teisipäeva õhtul sisenes Juminda poolsaare piirkonnas ilma loata Eesti õhuruumi ka Venemaa õhuväe hävitaja Su-35, mis viibis Eesti õhuruumis alla minuti. Hävitajal puudus lennuplaan ning hävitaja transponder oli välja lülitatud.

Kaitseväest öeldi ERR-ile, et Vene hävitaja rikkus Eesti õhuruumi just tankeri saatmise ajal.

"Seda, kas Eesti õhupiiri rikkumine Venemaa SU-35 poolt oli seotud mereväe varasema tegevusega, tuleb küsida Venemaa kaitseministeeriumilt. Fakt on see, et Venemaa rikkus 13. mail Eesti õhupiiri ja välisministeerium esitas Venemaa asjurile Eestis noodi," öeldi kaitseväest.

Õhuruumi rikkumise hetkel puudus lennukil ka kahepoolne raadioside Eesti lennuliiklusteenindusega.

Välisminister Margus Tsahkna nimetas juhtunut näiteks sellest, millist ohtu Venemaa kujutab kogu NATO-le.

"13. mai õhtul kasutas Eesti õigust kontrollida oma majandusvööndit läbivat lipuriigita ja kindlustuseta varilaevastiku alust Argent/Jaguar, mis on kantud Ühendkuningriigi sanktsiooninimekirja. Venemaa vastas sellele ohtlikult agressiivselt, saates varilaevastikku kuuluvat tankerit hävitajaga, mis rikkus seejuures Eesti õhuruumi. See juhtum on järjekordne tõestus, et Venemaa kujutab endast tõsist ohtu mitte üksnes oma sõjategevusega Ukrainas, vaid palju laiemalt," lausus ta.

Tanker Jaguari juhtum oli esimene avalikkuse ette jõudnud Vene varilaevastiku aluse eskortimine või kinnipidamine Eesti mereväe poolt alates 11. aprillist, kui merevägi pidas kinni tanker Kiwala.

Kaitsevägi ei vastanud küsimusele, kas Kiwala ja Jaguari vahele on veel jäänud juhtumeid, mil Eesti merevägi on kas eskortinud või kinni pidanud võõrriigi laeva.

Kuivõrd merevägi teostab pidevalt laevade eskortimist, siis eraldi sellekohast statistikat ei peeta, ütles Liis Vaksmann kaitseväe peastaabi pressijaoskonnast.

Kaitseväest öeldi, et viimase aasta jooksul on kasvanud Soome lahte läbivate nõutava dokumentatsioonita aluste transiit ning et Eesti kui mereriigi õigus on kontrollida tema majandusvööndit läbivate aluste dokumentatsiooni vastavust nõuetele.

"Laevade eskortimine on mereväe vaates tavapärane praktika, kuna merepiiri valvamine on mereväe ülesanne," ütles Vaksmann.

Jaguar eskorditi Eesti mereväe poolt Eesti vetest Vene veteni. Neljapäeva hommikuks oli Jaguar jõudnud Venemaa Primorski sadamasse.

Juhtum Jaguariga tuli avalikkuse ette Poola portaali Defence24.pl kaudu, mis kirjutas, et internetti ilmunud salvestis, mis on tehtud Gaboni lipu all sõitva tankeri tekilt, mis tegelikkuses tarnis Venemaa naftat varilaevastiku koosseisu. Videos oli näha üksuse lähedal tiirlemas Eesti armee A139 helikopterit ja M-28 Skytruck lennukit.

Videos on kuulda, kuidas Jaguari kaptenisillal räägitakse vene keeles. "Meid võetakse vastu helikopteritega, nõutakse ankru vettelaskmist," ütles venekeelne hääl kaadri taga, kes ilmselt oli video filmija.