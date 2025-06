Eesti Kunstiakadeemiasse laekus viimase aastakümne suurim hulk avaldusi

Kõrgkoolide sisseastumisperiood on lõpusirgel. Seni on suurima hüppe kandideerijate ja avalduste arvus teinud Eesti Kunstiakadeemia, kellel oli tänavu kõige tugevam konkurss viimase 13 aasta jooksul. Teistes Eesti kõrgkoolides suuri muutuseid ei ole täheldatud.

EKA 2025. aasta sisseastumiskonkurss on lõppenud, mis oli 13 aasta tugevaim nii avalduste koguarvu kui ühele kohale kandideerijate arvu poolest. Esitati 1121 avaldust, mis märgib möödunud aastaga võrreldes pea 50 avalduse suurust hüpet. Ühele kohale kandideeris sel aastal keskmiselt 3,6 inimest.

Suurimat avalduste arvu kasvu näitasid sel aastal bakalaureusetasemel kunsti ning magistritasemel graafilise disaini õppekava. Kõrgeim konkurss oli nii bakalaureuse- kui magistriastmes traditsiooniliselt graafilise disaini õppekavadele.

Bakalaureusetasemel tegi avalduste arvus suurima hüppe võrreldes eelmise aastaga kunsti õppekava, kus esitati 56 avaldust, mis on lausa 25 rohkem kui eelneval aastal. Kokku laekus bakalaureusetaseme õppekavadele 734 avaldust ning magistriõppesse 317 avaldust.

Doktoriõppe avalduste arv näitab kaheksandat aastat järjest kasvutrendi, keskmine konkurss ühele õppekohale doktorantuuris on 7,8.

"EKA õppekavad on jätkuvalt kõrges hinnas ning kõnetavad noori. Eriti rõõmustab huvi kasv mitmetel erialadel, nagu kunsti ja doktoriõppes, mis kinnitab, et loomevaldkonnas nähakse tulevikku ja tähendust," rääkis EKA õppeprorektor Anne Pikkov.

EKA hoone Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA) avalduste esitamine lõppes 25. juunil. EMTA õppe- ja teadusprorektor Margus Pärtlase sõnul avalduste arvus võrreldes eelmiste aastatega suurt erinevust pole.

"Eelmisel aastal toimus bakalaureuseõppe vastuvõtt lavakunsti erialal, mis tõstis avalduste üldarvu kõrgemaks. Sel aastal toimus edukas vastuvõtt magistriõppesse kultuurikorralduse erialale ning teatrikunsti ja teatripedagoogika erialale, mille vastuvõtt toimub üle aasta," märkis Pärtlas.

"Populaarsemad erialad on sel aastal bakalaureuseõppes muusikakultuur, jazzmuusika, helirežii, aga ka muusika interpretatsiooni õppekaval klahvpillid ja keelpillid. Magistriõppes oli suurem konkurss teatrikunsti ja teatripedagoogika erialal, samuti kultuurikorralduse ja klassikalise laulu erialadel," rääkis Pärtlas.

Eesti Maaülikool (EMÜ) õppeosakonna juhataja Ina Järve sõnul saab öelda, et EMÜ on avaldustega liikumas prognoositud eesmärgi suunas.

"Me eeldasime, et meie sisseastumistingimuste karmistamise tõttu võib avalduste arv mõnevõrra sel aastal väheneda. Nii on ka juhtunud, aga siiski üllatusi otseselt pole, me eeldasime sellist avalduste seisu," märkis Järve.

"Meie populaarne eriala maamajanduslik ettevõtlus ja finantsjuhtimine, kus tavapäraselt on konkurss olnud üle kaheksa või kohati isegi kümne lähedale, siis sellel aastal võib see jääda kolme või nelja juurde," rääkis Järve.

Järve rääkis, et bakalaureuseastmes on populaarsed tavapärased erialad, nagu aiandus, geodeesia, kinnisvara- ja maakorraldus ning jätkuvalt ka veterinaarmeditsiin.

"Magistriastme puhul võiks esile tuua, et meil on käesoleval aastal kaks eraldi uut õppekava geodeesia ja ruumiandmete hõive ning kinnisvara- ja maakorraldus. Need mõlemad on eraldiseisvalt väga populaarseks osutunud," märkis Järve.

Eesti Maaülikool Autor/allikas: Kairit Prits/Eesti Maaülikool

Tallinna Ülikool (TLÜ) turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Margot Adamsoni hinnangul ei ole sisseastumisavalduste arvus võrreldes eelmise aastaga suurt muutust täheldada.

"Infosüsteemi SAIS andmetel on hetkel sisseastumisavalduste arv Tallinna Ülikooli enam-vähem sama, mis eelmisel aastal samal ajal. Ootame, et vastuvõtu avalduste arv on sel aastal samas suurusjärgus kui 2024. aastal," ütles Adamson.

Adamson ütles, et avalduste esitamine veel käib ning seega on lõplikest numbritest vara rääkida.

"Tänaseks esitatud avalduste põhjal võin öelda, et populaarsemad erialad on sarnased eelmise aastaga. Bakalaureuseõppe erialadest psühholoogia, alushariduse pedagoog, haldus- ja ärikorraldus ning eripedagoogika. Magistriõppe erialadest hariduse juhtimine, eripedagoogika, alushariduse pedagoog ja kehakultuuri õpetaja," märkis Adamson.

Tartu Ülikooli (TÜ) vastuvõtutalituse juhataja Tuuli Kaldma sõnul on 27. juuni keskpäevaks TÜ eestikeelse kõrghariduse esimesse ja teise õppeastmesse esitatud üle 10 200 avalduse.

"Neli päeva enne kandideerimistähtaja lõppu on kandideerimiseks esitatud avalduste arv 80 protsenti eelmise aasta arvust," ütles Kaldma.

Kaldma märkis, et võib eeldada, et 1. juuliks kasvab esitatud avalduste arv veel paari tuhande võrra.

"Kõrghariduse esimesel astmel on enim kandidaate psühholoogia päevaõppesse, arstiteadusesse, koolieelse lasteasutuse õpetaja mitmekeelses õppekeskkonnas sessioonõppesse Narva kolledžis, koolieelse lasteasutuse õpetaja sessioonõppe Tartus ja majandusteadusesse," rääkis Kaldma.

Kaldma sõnul on kõrghariduse teises astmes enim avaldusi esitatud keeleõpetaja mitmekeelses koolis (eesti keel teise keelena), logopeedia, eripedagoogika erialadele ning ka õigusteaduse Tallinna õppegruppi ja kaasaegse majanduse erialale.

Tallinna Tehnikaülikooli ei õnnestunud kommentaari saada.