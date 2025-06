Tartu gümnaasiumikohtade puudust tekitavad lähivaldade põhikoolilõpetajad

Umbes nädal tagasi tekitas Tartu linn juurde 50 gümnaasiumikohta, mis pakub rohkematele õpilastele võimalust Tartu gümnaasiumitesse õppima tulla. Linna haridusosakonna juhataja Riho Raave hinnangul jaguks aga Tartu linnas põhikooli lõpetanutele ilusti gümnaasiumikohti. Asja muudab aga keeruliseks see, et ülikoolilinna gümnaasiumitesse soovivad tulla lähivaldades ning kaugemalgi põhikooli lõpetanud noored.

"Umbes 30 protsenti Tartu gümnaasiumitesse astujatest on pärit väljaspoolt Tartu linna. Tartu ülesanne ei ole teha gümnaasiumikohti teiste omavalitsuste õpilastele. Me näeme, et Tamme gümnaasium võiks laieneda," lausus Raave.

Tartus on praegu üks riigigümnaasium Tamme gümnaasium, mis tegutsemiseks rendib pinda linnalt. Gümnaasiumiga, samas hoones tegutseb praegu ka täiskasvanute gümnaasium.

Selleks, et riigigümnaasiumisse saaks kohti juurde luua, võiks haridus- ja teadusministeeriumi hinnangul kolida täiskasvanute gümnaasium teise kohta. Selle plaaniga pole päri aga Tartu linn. Raave sõnul pole täiskasvanute gümnaasiumit kuhugi mujale kolida.

Minister Kristina Kallase sõnul tuleb nii riigil kui linnal võimalikud ruumiplaanid ja võimalused üle vaadata.

"Liivi 4 aadressil oleva hoone kasutuselevõtt õppehoonena on üks lahendus," pakkus minister.

Kallas lisas, et variant on muuta ka seadust, mis annaks kõikidele omavalitsustele võimaluse kehtestada gümnaasiumitesse lävendipõhine vastuvõtt ja võimaldaks küsida sisseastujatelt ka koolide eelistusi.

"Meil on täna põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatused tegelikult riigikogus menetluses seoses õpetajate karjäärimudeli rakendamisega ja enne teist lugemist, mis on septembris, on võimalik sinna täiendavaid muudatusi esitada. Me saame selle juurde need muudatused lubada, mis puudutavad lävendit. Koolidel oleks õigus lävendit kehtestada vastuvõtul ja nad tohiksid paluda õpilastel teha eelistuste nimekirja," lisas Kallas.

Raave sõnul on seadusemuudatus üks arvestatav lahendus.

"Ajutine lahendus küll, sest selline suur põhikooli lõpetajate arv kestab veel üks-kaks aastat ja siis hakkab see järjest langema. Võib vajadus olla ka nii-öelda lävendi kaotamiseks, aga lähimatel aastatel on vaja midagi ette võtta, et ka Tartu õpilastel oleks stressivabam kandideerimine oma kodulinna gümnaasiumisse," lausus Raave.