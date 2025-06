Vaatleja: Xi Jinpingi aeg Hiina eesotsas võib varsti olla läbi

Slayton kirjutab, et viimaste kuude arengud viitavad võimalikule Xi langusele. Tema hinnangul on riigi juhtimine liikunud kulisside taha, kus võimu teostab kompartei vana kaardivägi. Nende hulgas on ka Xi Jinpingi vahetu eelkäija Hu Jintao.

Xi Jinping ise alandas 2022. aastal oma eelkäijat avalikult. Toona toimus parteikongress ning Xi Jinpingi kõrval istunud Hu Jintao tõsteti kongressi ajal toolilt pooleldi jõuga püsti ja talutati saalist välja.

Slaytoni sõnul on Xi Jinpingi tervis nüüd kehv ning ta võib tänavu augustis ameti maha panna. Slayton toob välja, et Xi Jinpingi lahkumisest on ka varem räägitud. Samas nüüd on mitmed temale lojaalsed kindralid langenud puhastuse ohvriks. Asemele tulnud ohvitserid ei ole aga Xi Jinpingile lojaalsed.

Slaytoni sõnul on armees võim nüüd Zhang Youxia käes. Xi aga ei saa Youxiaga hästi läbi. Eelmisel kuul nimetati ümber ka mausoleum, mis oli ehitatud Xi Jinpingi isa auks. Samal ajal on veel kärbitud ka Xi Jinpingi julgeolekumeeskonda.

Slayton kirjutab, et Xi Jinping oli mai lõpus ja juuni alguses kadunud. Samal ajal võõrustasid kompartei juhid teiste riikide liidreid. Xi oli kadunud ka ajalehele People's Daily lehekülgedelt, leht on aga kompartei ametlik hääletoru.

Juuni alguses kohtus Xi oma Valgevene kolleegi Aleksandr Lukašenkoga. Slaytoni hinnangul paistis Xi tol ajal väsinud ja kurnatud. Võrreldes teiste riigivisiitidega oli kogu kohtumine tagasihoidlik.

Hiljuti ei kasutanud Hiina riigitelevisioon Xi Jinpingi puhul tema ametlikku tiitlit, seda pole kunagi varem juhtunud. Slayton kirjutab veel, et mõned professorid on hiljuti avaldanud Xi Jinpingi suhtes kriitilisi artikleid.

Slaytoni hinnangul annavad viimased sündmused märku, et kommunistliku partei juhtorganites toimuvad suured muutused. Ta leiab, et Zhang Youxia ja kommunistliku partei vana kaardivägi on valinud järgmiseks parteijuhiks Wang Yangi.

Wang Yangi läks 2023. aastal pensionile, ta oli varem poliitbüroo liige. Teda peetakse reformimeelseks kommunistiks, kes eelistab detsentraliseeritud juhtimist.

Slayton siiski toob välja, et Hiina poliitiline süsteem on läbipaistmatu. Mitte milleski ei saa kunagi kindel olla. Tema sõnul pole aga Hiina majandusel viimasel ajal hästi läinud, mistõttu ei tuleks Xi tagandamine üllatusena. Kommunistliku partei vanem generatsioon võib seetõttu leida, et Hiinal on vaja uut pragmaatilist juhti.