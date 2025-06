Tallinna keskturu uue hoone ehitamine lükkub paar aastat edasi

Tallinna keskturu ümbrus on kui kuumaastik, mistõttu on turuni jõudmiseks võimalik vaid siksakke tehes liigelda. Niisugune on olukord välja näinud juba mitu aastat ja see on oma jälje jätnud ka turu külastatavusele.

"Läheb nii ja naa. Kohe, kui ehitus algas, tõmbas klientuuri madalamaks. Parkimiskohti on vähem ja nad ei saa ligi, sest paljud ei saa siia üldse sõitagi. Kes kogu aeg käinud on, need ikka käivad edasi, aga need, kes hooajaliselt käivad, nendest paljud ei käi enam," ütles müüja Ats.

"Me oleme kaotanud umbes 15 protsenti külastatavusest, aga õnneks oleme kauplejatega suutnud kokku leppida ja ainult mõned üksikud on jätnud selleks hooajaks tulemata, enamik on siiski kohal," lausus keskturu tegevjuht Rain Pärn.

Lastekodu tänava ehitustööd peaksid lõppema sel sügisel, kuid siis hakatakse ootama uut, kogu turuala rekonstrueerimist. See pidi esmalt algama tänavu, kuid lükkus raskete majandusolude tõttu edasi. Praegune suur turuhoone seisab üsna õnnetult ja laguneb.

"Tänases teadmises 2027 saame alustada uue turuhoone ehitusega. Algselt oli väga suur büroomaht planeeritud turu peal olevatesse ruumidesse. Sellisel kujul ei saaks seda lähiaastatel realiseerida ja seetõttu on sinna tulemas meie enda arvates väga ägedad lofti tüüpi korterid," ütles Pärn.

Müüjatele tähendab ehitus, et turg kolitakse eemale ning rahvast liigub sel ajal veel vähem. On neid, kes kaaluvad lepingu lõpetamist, aga on ka igipõliseid kauplejaid, kes end mujal ette ei kujutagi.

"Jääme ainult siia. Minu pere töötab juba rohkem kui 35 aastat siin, mina ise töötan 13 aastat," lausus müüja Kristina.

Sel nädalal aitavad turul hinge sees hoida tantsupeolised, kelle jaoks turg Kalevi staadionist kiviviske kaugusele jääb. Järgmisel nädalal on ostjaid oodata veel, kuna siis peaks ka Eesti maasika hind alla minema, praeguselt üheksalt eurolt seitsme peale.