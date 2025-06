Reformierakond otsustas rääkida Tallinnas läbi kõigi poliitiliste jõududega

Reformierakonna Tallinna linnavolikogu fraktsiooni juhatus otsustas esmaspäeval, et räägitakse läbi kõigi Tallinna poliitiliste jõududega, teiste hulgas Parempoolsetega, kes praegu Tallinna volikokku ei kuulu, ütles ERR-ile Reformierakonna linnapeakandidaat Urmas Sõõrumaa.

"Valisime variandi, et räägime kõikide Tallinna poliitiliste jõududega. Kavatsen nõu pidada ka Parempoolsetega, kes on täiesti arvestatav poliitiline liikumine Tallinnas," lausus Sõõrumaa peale fraktsiooni juhatuse kohtumist.

Sõõrumaa sõnul on kohtumiste eesmärk sõlmida Tallinnas pigem koostöö- kui uus koalitsioonilepe. Reformierakonna poolt on talle antud suunised mitte unustada erakonna antud lubadusi, nagu näiteks lasteaiatasu kaotamine.

Sõõrumaa sõnul on ta juba mõne juhtiva poliitikuga kohtunud. Kuivõrd sotsiaaldemokraadist linnapea Jevgeni Ossinovski on avalikult välja öelnud, et tema Sõõrumaaga kohtumisel mõtet ei näe, siis pöördus Sõõrumaa sotside esimehe Lauri Läänemetsa poole.

"Teistega olen ka rääkinud, Eesti 200-st (erakonna juhi) Kristina Kallasega, Isamaast nii (erakonna juhi) Urmas Reinsaluga kui ka Sven Sesteriga," ütles Sõõrumaa.

Sõõrumaa sõnul on tal senistest kohtumistest jäänud mulje, et kolm Tallinna võimuliitlast tahaksid praegusest olukorrast tunda kahjurõõmu.

"Et las (reformierakondlased) lähevad mütsiga Keskerakonna juurde, siis saab näpuga näidata. See on täiesti arusaamatu suhtumine," nentis Sõõrumaa.

Sõõrumaa lisas, et kohtumised on plaanis mõne päevaga ära teha, juba teisipäeval peaks ta taas aru andma, kuidas on kohtumised läinud. Järgmiseks plaanib ta rääkida Keskerakonna juhi Mihhail Kõlvartiga.

Seni on plaan olnud erakorraline linnavolikogu istung, kus päevakorras oleks nii lisaeelarve (kus on Reformierakonna lisaettepanekuna ka lasteaiatasu kaotamine) kui ka umbusaldusavaldus linnapea Ossinovskile, kokku kutsuda 21. juulil. Praeguse seisuga toimub erakorraline istung, mille kutsub minimaalselt nelja päeva etteteatamisajaga kokku linnavolikogu esimees, siiski varem.

Reformierakondlasest Tallinna linnavolikogu esimees Toomas Kruusimägi ütles ERR-ile, et see, millal ta erakorralise istungi kokku kutsub, sõltub Sõõrumaa juhitud läbirääkimistest.

"Seni on ta kohtunud erakondade juhtidega, kes pole küll Tallinna juhtimises olnud, eelkõige sotsid ja Isamaa. Kui plaan olemas, saab volikogu tegutsema hakata, vajadusel tuleb erakorraline istung. Meie seisukoht on, et peab tegutsema nii kiiresti kui vähegi võimaik, et suvi oleks ikka suvi ja inimesed saaksid töörahu," lausus Kruusimägi.