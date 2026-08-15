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Ruusmann kinnitas, et ta ei lahku Reformierakonnast

Eesti
Maido Ruusmann
Maido Ruusmann Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Maido Ruusmann teatas, et vastupidiselt spekulatsioonidele pole ta lahkumas erakonnast

Ruusmann ütles laupäeval, et kuigi talle on teistest erakondadest tehtud pakkumisi, ei ole ta Reformierakonnast lahkumas.

"Juhtusin täna kuulama Vikerraadiost saadet "Rahva teenrid", kus üheks teemaks arutasid ja analüüsisid ajakirjanikud ka tekkinud riiklikku poliitolukorda ja taaskord käis läbi ka minu nimi kui võimalikust Reformierakonnast lahkujast.  Et oleks selge ja ei leviks spekulatsioone, siis kuigi mulle on tehtud teistest erakondadest niinimetatud ahvatlevaid pakkumisi tulevaste riigikogu valimiste vaatest, ma ühegi erakonnaga liitumisläbirääkimisi ei pea ja pole pidanud," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

Ruusmann lisas, et samas on ta saanud erasektorist mõtlemapanevaid pakkumisi.

"Mistõttu esmaspäeval, kui ajakirjanik helistas ja küsis, kas võib juhtuda, et ma tulevastel valimistel ei kandideeri vastasin, et võib ikka, aga hetkel sellist otsust teinud ei ole. Võib-olla seetõttu selle niinimetatud lahtise tulevikuga saadiku templi sain peale," ütles ta.

Ruusmann ütles esmaspäeval ERR-ile, et ta veel erakonnast lahkuma ei hakka, kuid ütles, et iga poliitik mõtleb vahetevahel, kas erakond, mille liige ta on, on ikka tema jaoks.

Ruusmann lisas, et Reformierakond on teinud varasemalt otsuseid, millega ta alati päri pole olnud, kuid nentis, et mujal ei pruugi rohi ilmtingimata rohelisem olla.

Reformierakonna fraktsiooni liige Meelis Kiili teatas esmaspäeval, et lahkub erakonnast ja jätkab riigikogu tööd fraktsioonitu saadikuna.

Kiili lahkumise järel Reformierakonnast ja selle fraktsioonist ning päev varem tulnud Kalev Stoicescu teate järel, et ta lahkub Eesti 200-st, on võimuliidul nüüd parlamendis 50 saadikut ehk tegemist on vähemusvalitsusega.

Toimetaja: Marko Tooming

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