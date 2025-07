Sõõrumaa: kolmekesi Michali ja Kõlvartiga ma kohtunud pole

Reformierakonna poolt Tallinna linnapeakandidaadiks esitatud Urmas Sõõrumaa ütles, et tal pole olnud kohtumist, kus oleks korraga tema, Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart ja Reformierakonna juht Kristen Michal, küll on aga ta nendega suhelnud eraldi.

"Eraldivõetuna olen suhelnud küll, aga kolmekesi kokku saanud ei ole," vastas Sõõrumaa saates "Uudis+" küsimusele, kas viimase kahe-kolme nädala jooksul on toimunud selliseid kohtumisi, kus kolmekesi on kokku saanud tema, Kõlvart ja Michal.

Sõõrumaa sõnul pole ta ka teadlik sellisest kokkuleppest, nagu oleks Keskerakonnale lubatud, et kui nad toetavad Reformierakonna linnapeakandidaati Sõõrumaad, on Reformierakonna juhitud valitsus nõus toetama rahaliselt Tallinna haiglatele uue hoone ehitamist.

"Ma ei spekuleeriks selliste asjadega. Sel teemal jõutakse korraks rääkida, aga midagi teha pigem mitte sellel ajal (veidi üle kolme kuu jooksul – toim.)," ütles Sõõrumaa.

"Sellised asjad ei saa mahtuda kolme kuu raamesse. Minu isiklik arvamus on see, et Tallinna loodud suured haiglad on poolele Eestile haiglaks ja see tulebki kunagi ehitada riigi tasandil. Aga see ei ole ainult hoone ehitamine, muud asjad tuleb paika panna, mis puudutavad inimeste ravimist," lausus Sõõrumaa.

Kõlvartiga on Sõõrumaa enda sõnul kohtunud viimase kahe päeva jooksul kaks korda ning Kõlvart on korranud seisukohta, et enne valimisi ta Tallinnas koalitsiooni moodustada ei soovi ning mingeid poliitilisi ametikohti linnavalitsuses samuti mitte. "Kodurahu taastamise ja linnaelanike teenindamise huvides ta teatud algatusi toetab," ütles Sõõrumaa.

Keskerakonna ja Reformierakonna võimalikust liidust ja senise võimuliidu lagunemisest Tallinnas hakati rääkima peale seda, kui need kaks erakonda tegid Tallinna lisaeelarvele sarnase sisuga täiendusettepanekud, mille järgi kaotataks pealinna lasteaedades kohatasu. Mõlemad erakonnad on pikalt omavahelise kokkuleppe tegemist eitanud, kolmikliiduks muutunud Tallinna koalitsioon (sotsiaaldemokraadid, Isamaa ja Eesti 200) on aga olnud kindlad, et Reformierakond soovib moodustada uue võimuliidu Keskerakonnaga.

Peaminister Michal on varem öelnud, et tema kohaliku omavalitsuse juhtimisse ei sekku ning et valitsusest linna ei juhita ning et tema tegeleb riigi, mitte omavalitsuse juhtimisega.