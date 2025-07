Majandusaasta aruande esitas õigeks ajaks 66 protsenti kohustuslastest

Suurel osal ettevõtetest lõpeb majandusaasta kalendriaasta viimase päevaga ning seega tuleb neil äriregistrile aastaaruanne esitada juunikuu viimaseks päevaks.

Kokku on majandusaasta aruande esitamise kohustus 285 020 ettevõttel ning seda on praeguseks teinud neist 189 309. Aruanne on esitamata 34 protsendil ehk 95 711 ettevõttel, kellest 90 144 aruande esitamine on läinud tähtajast üle.

Kõige populaarsem kuupäev aruande esitamiseks on 30. juuni. Näiteks ülemöödunud aastal esitas ühe päeva jooksul oma majandusaasta aruande lausa üle kaheksa protsendi kõigist kohustuslastest.

Äriregistrit pidav Tartu maakohtu registriosakond hakkab neile, kes tähtajaks aruannet ei esitanud, hoiatusmääruseid välja saatma ning annab neile esitamiseks lisatähtaja.

"Kui aruannet tähtaegselt ei esitata, võib registripidaja ühingut trahvida või registrist kustutada," ütles Tallinna ringkonnakohtu pressiesindaja Maria Joost.

Registrist kustutamine on võimalik ainult juhul, kui ettevõttel ei ole vara, ta ei osale üheski käimasolevas kohtu-, kriminaal- ega täitemenetluses ning valdkonna eest vastutavad asutused on andnud registrist kustutamisele oma nõusoleku.

Suurematel ettevõtetel on kohustus esitada auditeeritud aruanne. ERR on varem kajastanud, et audiitori leidmine on muutunud keeruliseks. Näiteks kurtsid tänavu kevadel kohalikud omavalitsused, et on hädas audiitorite leidmisega: mõni omavalitsus korraldas mitu hanget, sest ühtki pakkumist ei laekunud.

Kaubandus-tööstuskoda tõi eelmise aasta sügisel välja, et audiitorkontrolli teenuse kättesaadavus on halvenenud ja harvadel juhtudel on vandeaudiitori leidmata jätmise tõttu isegi majandusaasta aruanne õigeks ajaks esitamata jäänud. Põhjuseks on vandeaudiitorite arvu vähenemine ning audiitoritele lisandunud ülesanded.