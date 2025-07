Politico: EL-i ja USA kaubanduslepe võtab samm-sammult kuju

USA president Donald Trump soovib sõlmida kaubandusleppe 8. juuliks. Ta on ähvardanud EL-i ka 50-protsendilise tollimaksuga. Politico kirjutab, et esimese mittesiduva kokkuleppe võib sõlmida ka enne Trumpi seatud tähtaega.

Diplomaatide sõnul on siiski veel palju üksikasju, mida tuleb lähipäevade jooksul selgeks rääkida. Diplomaatide sõnul püüab Brüssel saada USA-lt tariifisoodustust. See kokkulepe sarnaneks Suurbritannia ja USA vahel sõlmitud lepingule.

USA ja Suurbritannia sõlmisid mais lepingu, mis puudutab auto- ja terasetööstust. Baastariif jäi esialgu aga oma senisel kujul alles ja läbirääkimised ulatusliku kokkuleppe üle jätkuvad. Mitmed EL-i riigid ütlesid Euroopa Komisjonile, et ilma sarnase leevenduseta pole mingisugust kokkulepet võimalik sõlmida

Politico toob seetõttu välja, et USA peaks ka ise järele andma, kui soovib, et EL nõustuks 10-protsendilise baastariifiga.

EL-i kaubandusvolinik sõidab juba neljapäeval Washingtoni ning kohtub seal USA kaubandusesindaja Jamieson Greeriga. Šefčovič peaks reedel EL-i riike kohtumise tulemustest teavitama

Politico kirjutab, et Šefčovič peaks andma Washingtonis märku, et EL loodab endiselt vähendada 10-protsendilist baastariifi. Asjaga kursis olevad diplomaadid aga ütlesid, et EL võib teatud tingimustel aktsepteerida 10-protsendilist baastariifi

Kaks diplomaati ütlesid, et EL kaalub USA-ga suhtlemisel mitut stsenaariumi. Halvimal juhul võivad kõnelused katkeda ning USA võib tõsta 10-protsendilise baastariifi 50 protsendini. Veidi paremal juhul jätkatakse suvekuude jooksul läbirääkimisi, praegu kehtivad tariifid jääksid aga jõusse

Parim variant oleks sõlmida üldine raamistik, mille raames tehakse koostööd ka Hiina tööstusvõimsuse vastu võitlemisel. Kuid isegi sel juhul peaks EL leppima mõne USA ühepoolse meetmega.

Diplomaadid peavad siiski läbirääkimiste täielikku nurjumist ebatõenäoliseks. Eeldatakse, et kõnelused jätkuvad ka siis, kui osapooled ei suuda 8. juuliks kokkuleppe jõuda.

Saksamaa ja Itaalia soovivad samuti kiiret kokkulepet, isegi kui see tähendab suuremate järeleandmiste tegemist. Diplomaatide sõnul soovib Itaalia peaminister Giorgia Meloni säilitada häid suhteid USA-ga ning on valmis leppima 10-protsendilise baastariifiga.