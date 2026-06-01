USA ja Iraan vahetasid õhulööke ning jätkavad ka kõnelusi

USA andis nädalavahetusel lööke Iraani radari- ja droonijuhtimiskeskustele. USA teatas, et Iraan oli varem alla tulistanud Ühendriikide MQ-1 drooni.

Iraan teatas, et vastas USA rünnakutele ning Kuveit sattus esmaspäeva hommikul raketi- ja droonirünnakute alla. Kuveit süüdistas rünnakutes Iraani, islamiriik väitis, et tegutses enesekaitse eesmärgil.

Samal ajal peavad USA ja Iraan läbirääkimisi kokkuleppe üle, mis hõlmaks ka Hormuzi väina blokeerimise lõpetamist. USA president Donald Trump vihjas möödunud nädalal, et kokkuleppele ollakse lähedal, kuid vahendajate sõnul on mitmed küsimused endiselt lahendamata.

Trump teatas esmaspäeval, et Iraan soovib kokkulepet sõlmida, kuid kriitikute tegevus takistab selleni jõudmist.

"Iraan tahab tõesti tehingut sõlmida ja see on hea nii USA-le kui ka neile, kes on meiega. Aga demokraadid ja mitmesugused pealtnäha ebapatriootlikud vabariiklased ei saa aru, et mul on oma tööd palju raskem teha, kui poliitilised tegelased muudkui seletavad enneolematul tasemel, et ma peaksin kiiremini või aeglasemalt liikuma, minema sõtta või tegema mida iganes. Lihtsalt istuge rahulikult ja võtke vabalt, lõpuks laabub kõik hästi," kirjutas Trump oma sotsiaalmeediaplatvormil Truth Social.