WSJ: Trump vedas eelarveseaduse meelituste ja lubadustega üle finišijoone

Eelarveseaduse vastuvõtmise saatus püsis pikka aega noateral ning ajaleht The Wall Street Journal toob välja, kuidas president Donald Trump surus eelnõu lõpuks läbi. Trump tegi tagatoatehinguid, vestles opositsiooniliste vabariiklastega ning lõpuks kiitiski kongress seaduse heaks.

USA esindajatekoda kiitis neljapäeval eelarveseaduse napilt heaks, seadus sai 218 poolthäält ja 214 vastuhäält. Parteiliini kulgenud hääletus tagas Trumpile tema teise ametiaja suurima seadusandliku võidu.

Vabariiklastel on esindajatekojas aga napp 219:215 häälteenamus. Samas ei kavatsenud käputäis vabariiklasi alguses partei pealiini järgida, eelarveseadus oleks siis läbi kukkunud ning see oleks läinud tagasi senatisse.

Isehakanud maailma parimal läbirääkijal tuli seetõttu hakata tehinguid sõlmima. Trump kohtus Valges Majas vabariiklastega ja pidas telefonikõnesid. Mitmed konservatiivsed vabariiklased kartsid, et eelarveseadus ei vähenda piisavalt kulutusi ega piira taastuvenergia arendamist.

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel lubas Trump konservatiivide murede lahendamiseks kasutada oma täidesaatvat võimu.

Trump ja tema nõunikud lubasid, et aeglustuvad taastuvenergiaga seotud projektide lubade väljastamist. Lisaks lubati kehtestada uusi tariife seadmetele, mida kasutatakse tuuleturbiinides.

Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid, et Valge Maja tähtis ametnik Russ Vought lubas, et administratsioon kasutab oma mõjuvõimu kulutuste kärpimiseks.

Trump rääkis telefoni teel ka Kentucky osariigi esindaja Thomas Massie'ga. Viimane hääletas eelnõu varasema versiooni vastu. Massie hääletas eelnõu vastu ka neljapäeval, kuid toetas varem menetluslikku meedet, mis võimaldas eelnõuga kongressi alamkojas edasi minna. Allikate teatel eeldas Massie, et Trump vähendab seejärel rünnakuid tema vastu.

Trump kiitles ka ise neljapäeval, et sõlmis konservatiividega mitmeid kokkuleppeid.

"Jah, ma arvan, et mõne puhul ma tegin seda, aga ma arvan, et nad oleksid ikkagi poolt hääletanud," rääkis Trump.

Üks kõrge administratsiooni ametnik ütles ajalehele The Wall Street Journal, et poliitikutega peeti "konstruktiivseid vestlusi", rohkem üksikasju ametnik ei andnud.

Trumpi ebamäärased lubadused ja meelitamine tasusidki end ära, esindajatekoda võttis eelarveseaduse vastu. See viitab, et Trumpil on tugev kontroll vabariiklaste partei üle.

Trumpi positsioon parteis on nüüd palju tugevam kui see oli tema esimesel ametiajal. Läbirääkimiste raames andsid esindajatekoja vabariiklased täidesaatvale võimule veelgi rohkem volitusi.

Trump on nüüd viimaste nädalate jooksul saavutanud mitu olulist võitu.

Viimased tööturu andmed ületasid tugevalt analüütikute ootusi, ebaseaduslikud piiriületused langesid aastakümnete madalaimale tasemele. Iisraeli ja Iraani vahel aga jõustus vaherahu. Hiljuti andis Valgele Majale suure võidu veel ka USA ülemkohus.

Trump kavatseb eelarveseaduse allkirjastada 4. juulil. Valge Maja tähistab siis iseseisvuspäeva ning üle Washingtoni peaks lendama B-2 vargpommitaja. Samade pommitajatega ründas USA Iraanis asuvaid tuumarajatisi.

Trump ise alustas juba tähistamist ning teatas, et järgmisel aastal toimub Valge Maja hoovis kuni 25 000 pealtvaatajaga vabavõitlussarja UFC võitlusõhtu.