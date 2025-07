Trump: Putin tahab lihtsalt tapmist jätkata

USA president Donald Trump kordas reedel, et pole sugugi rahul päev varem Vene presidendi Vladimir Putiniga peetud telefonikõnega ja et Putin tahab üksnes jätkata inimeste tapmist.

"See on väga raske olukord. Ma ütlesin teile, et ei ole sugugi rahul vestlusega president Putiniga. Ta tahab lõpuni minna, lihtsalt jätkata inimeste tapmist, see ei ole hea," ütles Trump ajakirjanikele presidendilennuki Air Force One pardal.

Trump vihjas, et võib lõpuks olla valmis karmistama sanktsioone Venemaale, millega ta on viimased kuus kuud oodanud, lootes veenda Putinit sõda lõpetama.

"Me räägime palju sanktsioonidest," ütles Trump. "Ta saab aru, et need võivad tulla."

Trump lisas, et seevastu oli tal reedel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga "väga strateegiline telefonikõne", kuna Kiievis on kasvanud mure USA relvatarnete pärast.

Zelenskõi ütles varem, et Trumpiga lepiti kokku töös Ukraina õhutõrje tugevdamise nimel, mille hädavajadust näitab Venemaa suurima drooni- ja raketirünnak sissetungi algusest saadik.

Trump ütles ka, et ta arutas reedel Saksa kantsleri Friedrich Merziga USA Patriot-tüüpi raketitõrjesüsteemide Ukrainasse saatmist, kuid ei ole selleks veel nõusolekut andnud.

"Merz tunneb, et nad peavad olema kaitstud," ütles Trump.