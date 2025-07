Iisrael saadab oma delegatsiooni Gaza relvarahu läbirääkimistele

Palestiina terroristlik rühmitus Hamas teatas reedel, et vastas USA toetatud Gaza relvarahu ettepanekule "positiivses vaimus".

Paar päeva varem teatas USA president Donald Trump, et Iisrael on nõustunud vajalike tingimustega 60-päevase vaherahu sõlmimiseks.

Iisraeli läbirääkimisdelegatsioon lendab pühapäeval Katari, ütles Iisraeli ametnik.

Hamasiga seotud mässulise rühmituse ametnik loetles murekohtadena Gazas humanitaarabi kättesaadavuse, läbipääsu Lõuna-Iisraelis asuva Rafah' piiripunkti kaudu Egiptusesse ja selguse Iisraeli vägede väljaviimise ajakava osas.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes peaks esmaspäeval Washingtonis Trumpiga kohtuma, pole Trumpi teadaannet veel kommenteerinud.

Avalikes avaldustes on Hamas ja Iisrael endiselt suurel eriarvamusel.

Netanyahu on korduvalt öelnud, et Hamas tuleb relvituks teha, kuid arvatavasti 20 elavat pantvangi hoidev äärmusrühmitus on seni keeldunud seda seisukohta arutamast.

Iisraeli ja Palestiina vaheline konflikt hoogustus 2023. aasta 7. oktoobril, kui Hamas ründas Lõuna-Iisraeli, tappes Iisraeli andmetel umbes 1200 inimest ja võttes 251 pantvangi.

Gaza tervishoiuministeeriumi teatel on Iisraeli poolt kättemaksuks korraldatud sõjaline rünnak enklaavile tapnud üle 57 000 palestiinlase.

Iisraeli vastulöök on põhjustanud ka näljahäda, sundinud kogu Gaza elanikkonna riigisiseselt ümber asuma ning toonud kaasa süüdistusi genotsiidis ja sõjakuritegudes.