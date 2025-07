PPA: Vilsandi ja Saaremaa vahel kukkus merre helikopter

Pühapäeval kell 11.15 laekus politsei- ja piirivalveametile (PPA) info, et Väike-Vilsandi ja Saaremaa vahel kukkus merre helikopter. Praegu teadaolevalt on kõik kopteri pardal olnud inimesed elus ning nendega on kontakti saadud, teatas PPA.