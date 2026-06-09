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Hormuzi väina lähedal kukkus alla USA Apache'i ründekopter

Välismaa
USA armee Apache'i ründekopter (pilt on illustratiivne)
USA armee Apache'i ründekopter (pilt on illustratiivne) Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

Ajaleht The New York Times teatas, et esmaspäeval kukkus Hormuzi väina lähedal alla USA armee Apache'i ründehelikopter.

Pole veel teada, kas kopter tulistati alla või oli õnnetuse põhjuseks tehniline rike. USA sõjaväe pressiesindaja pole juhtunut veel kommenteerinud. Lehe allikate teatel oli kopteri pardal kaks meeskonnaliiget, kes päästeti. USA president Donald Trump kinnitas, et kopteri meeskonnaga on kõik korras.

USA on Hormuzi väinas kasutanud Apache'i ründekoptereid, kuna soovib väina laevaliiklusele taas avada. USA ja Iraani vahel kehtib habras relvarahu, kuid pühapäeval ja esmaspäeval vahetasid Iisrael ja Iraan õhulööke. 

Teisipäevaks näis olukord olevat rahunenud ning hommikuse seisuga pole uutest rünnakutest teatatud. Trump ise rääkis, et on Lähis-Ida rahuleppe sõlmimisega lõpusirgel. 

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: HS

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