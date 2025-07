Valgevene opositsioon kutsub Trumpi üles Lukašenkot karistama

Juunikuus vabastati Valgevene vanglast 13 poliitvangi. Nende hulgas vabastati ka Sjargei Tsihhanovski, Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svjatlana Tsihhanovskaja abikaasa, kes viibis vangistuses alates 2020. aastast. Vangid vabastati pärast USA eriesindaja Keith Kelloggi viisiti Minski.

Tsihhanovskaja pöördus aga taas Ameerika poole ning kutsub USA presidenti Donald Trumpi üles jätkama riigi autoritaarse juhi Aleksandr Lukašenko survestamist.

"Ärge normaliseerige olukorda, kus inimesi vabastatakse teiepoolsete järeleandmiste, sanktsioonide leevendamise või reklaami eest," ütles Tsihhanovskaja intervjuus POLITICO-le.

"Lukašenkat tuleb karistada, mitte premeerida," lisas naine.

Mitmed rahvusvahelised eksperdid muretsevad, et pärast seda, kui Valgevene president vabastas Sjargei Tsihhanovski pärast Kelloggi visiiti, suhtub Trumpi administratsioon Lukašenkosse kergemalt.

Tsihhanovskit hoiti 2023. aasta algusest isolatsioonis ja ei saanud välismaailmaga kontakti. Tsihhanovskaja meeskond polnud isegi kindel, kas ta on elus.

"Kõik need aastad olin kindel, et ta on üks viimaseid, kes vanglast vabaneb. Aga kes mõistab selle režiimi loogikat?" sõnas Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja ei ole siiani kindel, miks režiim tema abikaasa vabastas, kuid Lukašenko on võtnud tavaks vabastada vange rahvusvahelise usaldusväärsuse nimel.