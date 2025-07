Vene võimud uurivad tankeritel toimunud plahvatusi

Ajaleht Financial Times kirjutab, et sel aastal on toimunud mitu plahvatust tankeritel, mis teenindavad Vene sadamaid. Vene võimud asusid plahvatusi uurima.

Vene võimud uurivad ammoniaagileket, mis on väidetavalt seotud plahvatusega. Plahvatus toimus Ust-Luuga sadamas, tanker Eco Wizard kuulub Kreeka firmale StealthGas, vahendas Financial Times.

Intsident leidis aset üheksa päeva pärast plahvatust naftatankeril Vilamoura. Ka see tanker kuulub Kreeka kapitalile, plahvatus toimus Vahemerel.

Viimase aasta jooksul on toimunud kuus plahvatust tankeritel, mis on seotud Vene sadamate teenindamisega. Meedias levivad väited, et plahvatustega on seotud Ukraina, Kiiev pole neid väiteid kommenteerinud.

Vilamoura omanikud teatasid, et laeva kahjustas väline jõud. Kõik väidetavad plahvatused on tabanud tankereid, mille suhtes ei ole kehtestatud sanktsioone.

Veebruaris toimus Venemaa Ust-Luuga sadamas plahvatus naftatankeri masinaruumis. Tanker sai kahjustada ning mais lisati see Vene nafta transpordi tõttu musta nimekirja.

Venemaa transpordiministeerium teatas, et Eco Wizardi intsident toimus 6. juulil. Tankeril viibinud 23-liikmeline meeskond pidi aluse maha jätma.

Samuti teatati, et transpordiministeeriumis toimus erakorraline koosolek, mida juhatas toonane minister Roman Starovoit.

Kreml vallandas Starovoiti esmaspäeval, mõni tund hiljem leiti ta oma autost surnuna. Ametliku versiooni kohaselt sooritas põlu alla sattunud Starovoit enesetapu.