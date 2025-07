Maailma suurim rafineerimistehas asus Vene naftale asendust otsima

India ettevõte Reliance Industries, millele kuulub maailma suurim naftatöötlemiskompleks, on pärast Euroopa Liidu uue sanktsioonipaketi vastuvõtmist hakanud otsima Venemaa naftale asendust, kirjutab USA majandusväljaanne Bloomberg.

Ettevõte ostis eelmise nädala lõpus Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis ammutatavat premium-klassi Murbani toornaftat, mis on tähelepanuväärne, kuna see rafineerimistehas ostab tavaliselt palju odavamat Venemaa Uralsi toornaftat ja Lähis-Ida päritolu raskemaid toornafta sorte, märkis Bloomberg.

Reliance'i impordiplaanidega tuttavad allikad ütlesid, et ettevõte otsib võimalusi oma naftaostude mitmekesistamiseks, arvestades, et Venemaa on sel aastal olnud konglomeraadi suurim toormetarnija.

Kaubandusandmete analüüsi ettevõtte Kpler kogutud laevade jälgimisandmete kohaselt on Venemaa tarninud peaaegu poole Reliance'i naftast. Umbes viiendik ettevõtte naftatoodetest müüdi Euroopasse.

Kuigi agentuuri Bloomberg andmetel on veel vara öelda, kas Reliance otsustab Venemaalt tarnetest üldse loobuda, täheldavad kauplejad esimesi märke, et ettevõte otsib alternatiive, näiteks Lähis-Idas nafta näol. Siiski pole praegu veel selge, kuidas ja mis hinnaga nii suur rafineerimistehas, mis vajab 600 000 barrelit ööpäevas, hakkab naftat teistelt tootjatelt ostma.

Euroopa Liidu uued piirangud, reedel heaks kiidetud 18. sanktsioonipakett, on seadnud ohtu ka Vene suurima naftakontserni Rosneft plaani müüa oma osalus India suuruselt teist naftatöötlemistehast käitavas ettevõttes Nayara Energy. India ettevõtte tõenäoliseks ostjaks on nimetatud miljardär Mukesh Ambanile kuuluvat Reliance Industries'i, lisas Bloombergi uudist vahendanud Ukraina väljaanne LIGA.net.