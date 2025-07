Texase üleujutustes on hukkunud 111, kadunud 170 inimest

Viis päeva pärast laastavaid äkktulvasid on Texase Kerri maakonnas endiselt kadunud vähemalt 161 inimest, ütles kuberner Greg Abbott. Lootus ellujäänute leidmiseks on hääbumas.

Raskelt kannatada saanud maakonnas on kadunud viis tüdrukute kristliku suvelaagri last ja kasvataja. 27 laagris viibinud tüdrukut ja õppejõudu on hukkunud.

USA meedia avaldatud maakondade kaupa esitatud hukkunute arvu kohaselt on katastroofis elu kaotanud vähemalt 111 inimest. Ainuüksi Kerrville'i linna piirkonnas on hukkunud üle 90 inimese.

The United States has experienced two 1-in-1,000-year rain events in just two days in Texas and North Carolina.



The floods in Texas have killed over 100 people, making this the deadliest non-tropical cyclone-related flood in nearly 50 years in the U.S. pic.twitter.com/4RdBixN3V8