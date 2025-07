President Trump külastab reedel Texase üleujutustest laastatud piirkonda

Vähemalt 120 inimest on hukkunud Texase osariigi keskosa laastanud üleujutustes. 170 on teadmata kadunud. President Donald Trump on lubanud reedel üleujutustest laastatud piirkonda külastada koos oma abikaasaga.

Guadalupe jõe mudastel kallastel käivad keerulised otsingu- ja päästeoperatsioonid. Lootus kadunuid veel elusalt leida on pea olematu. Ametnike sõnul ei lõpetata otsinguid aga enne kui kõik ohvrid on leitud.

"Üks peamisi asju, mida ma olen teinud, on perekondade külastamine. Meil ​​on siin jätkuvalt neid, kelle lähedased on kadunud. Ma külastan neid kaks korda päevas. Teate, šerifina tahan ma kõige enam seda, et inimesed saaksid hingerahu," lausus Kerri maakonna šerif Larry Leitha.

Ulatuslikke otsinguid raskendab aga piirkonna maastik. Operatsiooni viivad läbi ligi 2000 päästetöötajat. Abikäsi on tulnud ka Mehhikost.

"Meil on olemas kogu vajalik rasketehnika, et prahti eemaldada. Leiame sügavalt prahi seest sõidukeid ja haagissuvilaid, mida peale vaadates pole isegi näha," ütles Fredericksburgi linna tuletõrje juht Lynn Bizzell.

Üleujutused tabasid Texase osariigi keskosa pea nädal tagasi, kui piirkonnas sadas korraga mitme kuu jagu sademeid.

"Nägin, kuidas matkaautod vastu puid paiskusid ja sõna otseses mõttes pooleks läksid. Nägin lapsi vees hulpimas ja abi palumas, kuid kelleni me ei jõudnud," ütles Ingrami linna tuletõrje juht Diana Baccus.

Vähem kui tunni jooksul tõusis Guadalupe jõgi ligi 9 meetrit. Ametnikud ei jõudnud kohalikke äkktulva eest hoiatada.

President Donald Trump kavatseb reedel külastada üleujutustest laastatud piirkonda. Administratsioon on saanud aga suurt kriitikat eelarvekärbete eest, mis puudutavad riikliku ilmateenistust.

Ka Texase ametnikelt küsitakse, kas katastroofi oleks saanud sellises ulatuses ära hoida.

"Seda küsitakse aina uuesti ja uuesti. Palun saage aru, et me ei jookse teil eest ära. Me ei kavatse millegi eest peitu pugeda. Seda analüüsitakse hiljem. Ma soovin, et saaksin teile ajaraami öelda, aga ma ei tea, millal see juhtub," sõnas Kerri maakonna šerif.

Teadlaste sõnul on kliimamuutuste tõttu piirkonnas looduskatastroofid aina tavapärasemad. Sarnaselt Texasele tabas surmav tulvavesi sel nädalal ka naaberosariiki New Mexicot.