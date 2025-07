Laiaulatuslik maastikupõleng ähvardab Marseilled

Sajad tuletõrjujad võitlesid kiiresti leviva metsatulekahjuga, mis jõudis teisipäeval ülipopulaarse Lõuna-Prantsusmaa linna lähedusse - Marseille äärelinna, sundides inimesi siseruumidesse jääma. Ühtlasi suleti kohalik lennujaam.

Tuletõrjehelikopterite ja -lennukite abiga said pea 700 päästjat tulekahju õhtuks kontrolli alla, ütlesid ametnikud, kuid tugeva tuule tõttu võib maastikupõleng siiski edasi liikuda Prantsusmaa rahvaarvult teise linna poole.

Marseille kesklinnas on mestatulekahju mõjusid juba tunda, kuna Vahemere rannikul asuva linna kohal on näha musti suitsupilvi.

"See on väga hirmutav - isegi apokalüptiline," ütles Monique CNN-ile, kes elab Les Pennes-Mirabeau linnas Marseillest põhja pool.

Põleng on haaranud enda alla juba 700 hektarit maad, kuid hetkeseisuga on tulekahju kontrolli all, ütles piirkonna ametnik Georges-Francois Leclerc.

Umbes 20 hoonet on tulekahjus vähemalt osaliselt kannatada saanud, kuid surmajuhtumitest pole teatatud ja tuletõrjujad on päästnud sadu kodusid, lisas Leclerc.

Tule levides said Marseille elanikud oma telefonidesse ametlikke hoiatusi, mis käskisid neil kodus püsida ja panna niisked lapid kõikidele avaustele. Lisaks öeldi elanikele, et nad ei evakueeruks linnast enne, kui selleks on korraldus antud, sest teid soovitakse hoida päästjate jaoks vabana.

Metsatulekahjud, mis on Vahemere maades viimastel aastatel muutunud hävitavamaks ja mida seostatakse kliimamuutustega, laastasid ka Kirde-Hispaaniat, kus suur osa riigist oli tulekahjude tõttu kõrgendatud valmisolekus.

Eelmisel nädalal oli tulekahjusid ka Kreeta saarel ja Ateenas, kuna suurt osa Euroopast räsib varasuvine kuumalaine.