Lõuna-Euroopas möllavad rekordtemperatuuride tõttu metsatulekahjud

Lõuna-Euroopas lõõmavad laiaulatuslikud metsatulekahjud ning tuhanded inimesed on evakueeritud oma kodudest. Kuigi suur hulk põlenguid on juba kontrolli alla saadud, on suur osa Lõuna-Euroopast endiselt ohus, kuna uus nädal tõotab taaskord tuua eriti kõrgeid temperatuure.

Prantsusmaa, Hispaania, Kreeka ja Türgi võitlevad metsatulekahjudega. Mitmetes piirakondades on põlengud praeguseks kontrolli alla saadud, kuid riiklike ilmateenistuste hoiatuste kohaselt võib uus nädal tuua üle 42 kraadi kuuma, mis võib juba kustutatud piirkondades leegid taas sütitada.

Prantsusmaal lõõmab aastakümnete suurim metsatulekahju

Prantsusmaal saadeti laupäeval riigi lõunas asuvasse Aude'i piirkonda umbes 1400 tuletõrjujat, et takistada riigi aastakümnete suurima metsatulekahju taaskordset süttimist.

Aude'i prefekt Christian Pouget ütles, et tulekahju on neljapäevast saadik kontrolli alla saadud. Ainuüksi sel nädalal põles eriti metsarohkes piirkonnas, mis on tuntud oma veinitehaste poolest, üle 160 ruutkilomeetri maad.

Kõik teed on taasavatud, kuid võimud kehtestasid metsa sisenemisele range keelu, ütles Pouget laupäeval pressikonverentsil.

"Võitlus jätkub, tuletõrjujad töötavad endiselt, et tuli uuesti ei süttiks," sõnas ta.

Pougeti andmetel hukkus metsatulekahjus üks inimene ja 25 inimest sai viga, sealhulgas 19 tuletõrjujat.

Lähipäevadel on aga taas oodata kõrgeid temperatuure, mis raskendavad tuletõrjujate tööd.

Tulekahjud jätkuvad ka Hispaanias ja Kreekas

Tuletõrjujad jätkasid laupäeval ka aktiivse metsatulekahjuga võitlemist Kesk- ja Lääne-Hispaanias Avila provintsis.

Uus metsatulekahju sai alguse reede pärastlõunal ning Hispaania sõjaväe eriolukordade üksus (UME) töötas öö läbi, et leegid kontrolli alla saada ja takistada tule jõudmist teede ja rongiliinideni.

Kuna temperatuur tõuseb Hispaania ja Portugali osades piirkondades ligi 39 kraadini, on tuleoht äärmiselt suur. Hispaania riikliku ilmateenistuse AEMET andmetel peaks praegune äärmuslike temperatuuride periood jätkuma vähemalt järgmise kolmapäevani.

Kreekas puhkes reedel pärastlõunal Kerateas, umbes 40 kilomeetrit Ateenast kagus, suur metsatulekahju, mis möllas Ida- ja Lõuna-Attikas terve öö, tekitades piirkonnas asuvatele majadele märkimisväärset kahju ja nõudes ühe inimese elu.

Põlengu ohjeldamiseks töötas vähemalt 260 tuletõrjujat ning kahjustatud piirkondades abistasid kümned vabatahtlikud ja tsiviilisikud.

Metsatulekahju Türgis kontrolli all

Põllumajandus- ja metsandusminister Ibrahim Yumakli sõnul on metsatulekahjud Çanakkale keskpiirkondades ja Bayramići piirkonnas Lääne-Türgis suures osas kontrolli alla saadud.

Yumakli sõnul töötasid tuletõrjemeeskonnad terve öö, et peatada tulekahjude levik.

Metsapõleng, mis puhkes reedel Yigitleri küla lähedal ja levis tugeva tuule tõttu metsa, sundis ettevaatusabinõuna evakueerima 654 elanikku Sacakli, Ahmetceli, Doganca, Zeytinli ja Pitirelli küladest.

Kõrgemate temperatuuride poolt põhjustatud probleeme on võimendanud ka tugev tuul ja kuiv ilm, mille tagajärjel on üle riigi puhkenud kümneid metsatulekahjud.

Antalya linnas tõusis juulikuu lõpus temperatuur 46,1 kraadini, mis oli juuli kõrgeim tase alates 1930. aastast, mil temperatuuride üle arvestuse pidamist alustati.