Hispaanias ja Portugalis võitlevad tuhanded päästjad maastikupõlengutega

Kesk-Hispaanias proovisid tuletõrjujad ja eriüksus terve neljapäeva öö Avila provintsis metsapõlengut kontrolli alla saada. Kustutustöödes keskenduti umbes 100 km kaugusel Madridist läänes asuva El Arenali küla lähedal põleva tulekahju ohjeldamisele, teatasid päästeteenistused.

Lääneosas Cácerese provintsis teatasid kohalikud võimud, et tuletõrjujad on suures osas metsatulekahju kontrolli alla saanud, mis lõõmas umbes 2500 hektaril. Enamik evakueerimiskorraldusi on tühistatud, teatasid võimud.

Portugalis võitles üle kogu riigi, eriti põhjaosas, tulekahjudega üle 2000 tuletõrjuja.

Suur osa Hispaaniast ja Portugalist on endiselt veel metsatulekahjude ohus ning nädalavahetusel eeldatakse õhutemperatuuri veelgi suuremat tõusu.

Hispaania meteoroloogiateenistus AEMET ennustas, et temperatuur Hispaania kesk- ja lõunaosas võib pühapäevaks tõusta üle 40 kraadi. Portugalis peaks temperatuur laupäeval tõusma suuremas osas riigis üle 30 kraadi.

Vaatamata rekordiliselt kõrgetele temperatuuridele, mis juunis ületasid piirkonnas 40 kraadi piiri, on Hispaania metsatulekahjud sel aastal seni möllanud väiksemal pindalal kui eelmistel aastatel.

Eesti päästjad lähevad taas Hispaaniale appi

Ka sel aastal lähevad Eesti päästjad Hispaaniale appi maastikutulekahjudega võitlema. Esimene meeskond lendab Hispaaniasse juba sel reedel, 1. augustil ning teine 17. augustil. Kummaski meeskonnas on 20 päästjat.

Eesti päästjad käisid Hispaanias abis maastikutulekahjusid kustutamas ka eelmise aasta augustis.

"Seekord on minna palju tugevam tunne ja korralduslikult ning logistiliselt on ka palju lihtsam, kuna eesootavad tingimused on teada. Ettevalmistuski on seekord palju parem, lisaks oleme täiendanud oma varustust ning lihvinud oskusi. Missiooni mõte on abistada just suurte ja rohkearvuliste tulekahjudega võitlemisel. Tahame, et meist oleks päriselt abi," rääkis päästeameti päästetööde osakonna ekspert ning ühe meeskonna juht Kaarel Langemets.

Esimene meeskond on 1.–16. augustini Castilla-La Mancha regioonis ning teine meeskond on 17.–30. augustini Galicia regioonis. Pooled meeskonnaliikmed käisid Hispaanias ka eelmisel aastal, kuid pooled on uued ja veel missioonikogemuseta.

Ühelgi riigil pole ainult endal nii palju võimet, et selliste suurte katastroofidega üksi toime tulla. Seetõttu kutsutakse endale abivägesid ka teistest riikidest. Abi koordineerib Euroopa Liidu elanikkonnakaitse mehhanism.

Pikem eesmärk on paari aastaga treenida välja EL-i elanikkonnakaitse mehhanismi kuuluv päästemeeskond koos tehnika, varustuse ja oskustega, kes on valmis appikutsetele reageerima.