ERR USA-s: teaduse kärbete tulemusel võivad teadlased Ameerikast lahkuda

USA teadlaste sõnul on Trumpi administratsiooni kärped kõrghariduses ja teadusuuringutes kaasa toonud suure ebakindluse. Tuntakse muret, et ebastabiilne olukord võib tippteadlased sundida Ameerika Ühendriikidest lahkuma või teadustööst sootuks loobuma.

President Donald Trumpi administratsioon on alates jaanuarist külmutanud ja tühistanud miljardites dollarites teadustoetusi. Kardetakse lisa.

"Rahastuse peatamine on laboreid rängalt mõjutanud, eriti, mis mahus me tegelikult suudaksime tööd teha. Tulevaste katsete planeerimine sel suvel

ja sügisel on muutunud väga ebakindlaks," lausus Harvardi ülikooli lõpetaja Milan.

"Neid rahasid võetakse ära ka väga järsult. Teadlased, näiteks, kes on teinud viieaastast uurimisprojekti, nad on sellest neli aastat ära teinud ja nüüd on see hetk, kus saaks hakata analüüsima tulemusi, äkitselt avastavad, et nad ei saa enam oma arveid maksta," sõnas Lõuna-California ülikooli ajalooprofessor Aro Velmet.

Teadlased hoiatavad, et kaootiliste kärbete tulemusel võivad tippteadlased Ameerika Ühendriikidest lahkuda või teadusest loobuda.

"Eelarvekärped tähendavad ka vähem töökohti. Ülikoolides on aga professori või järeldoktorina töötamiseks vaja toetusi. Töökohti jääb vähemaks ja paljud inimesed pole sellega rahul. Nad pole ka rahul, et riik ei näi teadust üldse väärtustavat. Seega jah, ma arvan, et paljud inimesed mõtlevad karjäärile Euroopas, Kanadas, Austraalias või mujal," ütles Harvardi ülikooli vilistlane Ya'el Courtney.

Trumpi administratsiooni mõju on teadlaste sõnul juba tunda. Toetusi on vähendatud meditsiinivaldkonnast põllumajanduseni, kuid eriti suure löögi on saanud mitmekesisust ja kaasatust hõlmavad projektid.

"Mitmekesisus on äärmiselt oluline, inimeste tulemused varieeruvad tulenevalt nende rassist, ühiskondlikust ja majanduslikust taustast. Seda näiteks vähi ja ka sündide korral. Need projektid on väga olulised," lausus Courtney.

Viimastel kuudel on haridus- ja teadusmaailma tähelepanu koondunud Harvardile.

"Harvard esindab iseseisvat mõtteviisi. See on vastuolus presidendi autoritaarsete püüdlustega. Seega kavatseb president Trump üsna avalikult Harvardi hävitada, seda osana laiemast püüdlusest kukutada kogu ülikoolisüsteem USA-s," sõnas Bostoni ülikooli õigusteaduskonna dotsent Jonathan Feingold.

Tüli USA vanima ülikooli ja administratsiooni vahel on toonud Harvardile kaasa juba ulatusliku rahalise kahju. Trump ähvardab aga ülikooli jätta täielikult föderaalsest toetusest. Teised kõrgkoolid on mures, et nemad võivad olla järgmised.

"Ülikoolid on kõige nõrgemad, kui nad tegutsevad isoleeritult. Seega tuleb tegutseda kollektiivselt, et end kiusaja eest kaitsta," lisas Feingold.

Administratsiooni tegevus on kaasa toonud kohtuvaidlusi ning kärpeid on pandud ka ajutiselt pausile. Teadlaste hinnangul on kahju juba tehtud, sest ebakindlus rahastuse osas on tekkinud.