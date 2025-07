Reede toob vihmasaju ja äikese

Madalrõhkkond liigub öösel Valgevenest Leedu kohale, päeval edasi Poola rannikule. Pöörise ees olev sajuala levib Baltimaadelt Läänemerele, lisaks sajule on tuul tugev, kirde- ja põhjatuule iilid ulatuvad 18 m/s. Eestisse jõuab kagu poolt niiske ja väga soe õhk: arenevad võimsad äikesepilved, millega kaasnevad väga tugevad tuuleiilid.

Eelolev öö on Eestis pilves selgimistega. Mitmel pool sajab hoovihma, kohati on äikest ja tugevat sadu. Mandril tekib paiguti udu. Puhub kirdetuul 4-9, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 12 kuni 16 kraadi.

Hommik on üsna pilves. Saartel ja Lõuna-Eestis sajab kohati äikesevihma, sadu võib olla tugev. Kagu-Eestis on paiguti udu. Puhub kirdetuul 5-10, puhanguti 13, rannikul kuni 18 m/s. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Kohati sajab hoovihma ja on äikest. Pärastlõunal lähenevad lõuna poolt võimsamad äikesepilved. Puhub kirde- ja idatuul 4-9, puhanguti kuni 13, rannikul kuni 18 m/s, äikesega kaasnevad veel tugevamad puhangud. Sooja on 19 kuni 25, Ida- ja Lõuna-Eestis kuni 28 kraadi, rannikul kohati kuni 17 kraadi.

Õhtu on muutliku pilvisusega. Äikesevihmapilved liiguvad Lõuna-Eestist ja Liivi lahe ümbrusest põhja-loode suunas. Äikese ajal on sadu tugev, sekka võib tulla rahet. Puhub kirde- ja idatuul 5-12, saartel ja rannikul puhanguti kuni 18 m/s, äikesega kaasnevad väga tugevad puhangud. Sooja on 17 kuni 24 kraadi.

Laupäeva öö algab mitmel pool äikesevihmaga, pärast keskööd pilved rahunevad ja niiskes õhus tekib udu. Päeva peale koguvad pilved uuesti hoogu ja pärastlõunane aeg on taas paljudes kohtades äikesevihmaga. Öösel on sooja 15 kuni 20, päeval 18 kuni 27 kraadi.

Pühapäeval on rohkem vihmahooge ja äikest suurema tõenäosusega Ida-Eestis, esmaspäeval ka Põhja-Eestis.

Teisipäeval võib kõik võimenduda. Sooja on öisel ajal 13 kuni 18, päevasel ajal 18 kuni 26 kraadi.