Keskerakondlastest eurosaadikud käitusid von der Leyeni usaldushääletusel erinevalt

Parempopulistliku Euroopa Konservatiivide ja Reformistide (ECR) fraktsiooni algatatud umbusaldusavalduse poolt hääletas 175 saadikut ja 360 andis oma vastuhääle, ehk toetas komisjoni ja selle presidenti. Madison ECR-i fraktsiooni liikmena hääletas umbusaldusavalduse poolt, Toom, kes kuulub liberaalide fraktsiooni Uuenev Euroopa, loobus hääletamisest.

"Ma ei soovi toetada von der Leyenit, aga ei tahtnud toetada ka paremäärmuslasi," ütles Toom reedel ERR-ile. Ta ütles, et ei saanud Euroopa Komisjoni presidenti toetada, aga ei soovinud ka julgustada talle umbusalduse algatajaid.

Toom selgitas, et ei ole siiski mitmes aspektis von der Leyeni ja tema juhitud Euroopa Komisjoni tööga rahul, väljendudes, et von der Leyen ei ole hea president.

Toom tõi välja, et kui toimus von der Leyeni ametisse kinnitamine Euroopa Parlamendis, andis viimane suuri lubadusi, kuid need ei ole siiani ellu jõudnud. "Väga vähe tuleb komisjonist seadusandlikke algatusi, rohkem on igasugu teekaarte ja sellist tüüpi dokumente," tõdes Toom.

Teisest küljest tähendanuks aga von der Leyenile umbusalduse avaldamine kogu komisjoni volinike koosseisu laialisaatmist ning vajadust leida sellele uus juht ja moodustada uus komisjon. Arvestades selleks tavapäraselt kuluvat aega, tähendaks see umbes pooleaastast peataolekut, mida Euroopa Liit ei saa aga praeguses rahvusvahelises olukorras endale lubada, leidis Toom.

Kui aga pidada silmas Euroopa Parlamendis laiemalt valitsevat rahuolematust von der Leyeni komisjoniga, võib oodata peagi uusi umbusaldusavaldusi ning laiemalt turbulentset aega Euroopa Liidu sisepoliitikas, märkis Toom. Ta meenutas ka seda, kuidas paljud üldiselt praegust komisjoni toetavad saadikud kritiseerisid parlamendi esmaspäevasel istungil von der Leyenit, kes seetõttu pahasena istungilt varem lahkus.

Ka väljaanne Politico tõi välja, et umbusaldushääletusel oli silmatorkavalt palju mittehääletanuid: koos erapooletuks jäänutega (18) osales 719 saadikust hääletusel kõigest 553, mis on samuti märk rahulolematusest komisjoni tööga. Kõigest mõni minut hiljem peetud järgmisel hääletusel osales juba 636 europarlamendi liiget.

Von der Leyen võitis usaldushääletuse peamiselt enda kodufraktsiooni – Euroopa Rahvapartei (EPP) – saadikute (Eestist on seal Isamaa liikmed Riho Terras ja Jüri Ratas), sotsiaaldemokraatide (Marina Kaljurand, Sven Mikser), roheliste ja Uueneva Euroopa fraktsiooni (Urmas Paet) häältega, kus kõikidest fraktsioonidest andis tema poolt oma hääle üle 90 protsendi saadikutest.

Toom on Keskerakonna liige alates 2009. aastast, Madison astus Keskerakonda eelmise aasta augustis, olles varem, aastatel 2013–2024 olnud Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige.