Politoloogid: Tallinna on keeruline ilma Keskerakonnata valitseda

Poliitikavaatlejate sõnul näitas pealinna võimukriis, et Tallinna on keeruline ilma Keskerakonnata valitseda ning Keskerakond saab valida, kellega koos ta pealinna juhtida soovib. Koostöö Keskerakonnaga on praegustest volikokku kuuluvatest erakondadest välistanud Eesti 200.

Politoloog Tõnis Saarts ütles, et nelja erakonnaga linna valitseda on keeruline ja suure tõenäosusega nii kirjut koalitsiooni pärast valimisi moodustama ei hakata. Küsitlused ennustavad praegu pealinnas võitu Keskerakonnale

"Ma arvan, et Keskerakonna jaoks esimene valik sõltub valimistulemustest. Ilmselt neile sobib see partner, kes ei ole kõige tugevamas positsioonis ehk ei tee neile järgnevat valimistulemust, sest sellise partneri jõuõlg ja pretensioonid on ilmselt suuremad. Ilmselt valitakse mõni teine, kes on mõnevõrra leplikum," lausus Saarts.

Isamaa aseesimees Riina Solman ei välista pärast kohalikke valimisi koostööd Keskerakonnaga, kuid seda vaid juhul, kui Keskerakond nõustub Isamaa soovidega.

"Meie kindlasti ei lahku tänasest nelikkoalitsioonist selleks, et flirtida Keskerakonnaga. Keskerakond peab jätma oma tembutamised Russki Miriga, Vene kultuurikeskuse tegevuse tahame ümber reformida – selle peatamisega peab ta tegelema ja Vene sümboolika peab linnapildist kaduma ja ta peab muutuma eestimeelseks erakonnaks," rääkis Solman.

Sotsiaaldemokraatliku erakonna aseesimees Tanel Kiik peab õigemaks praeguse koalitsiooni jätkamist pärast valimisi ja ütleb, et võimukriis pealinnas oli ajendatud kohalike valimiste lähenemisest.

Enne praeguse nelikliidu moodustamist olid Tallinnas võimul Keskerakond ja sotsiaaldemokraadid. Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart on öelnud, et ta võib teha koostööd sotsiaaldemokraatidega, kuid ei soovi seda teha Jevgeni Ossinovskiga.

"Meie seisame selle eest, et jätkuks uuenduslik ja euroopameelne ja aus linnajuhtimine ja meie hinnangul praegu ei ole õige aeg Kõlvarti Keskerakonda võimu juurde tagasi tuua. Küllap tuleb ka see aeg, kus Keskerakond on taas linnajuhtimise juures, aga meie hinnangul ei tohiks see aeg praegu veel saabuda," lausus Kiik.

Sihtasutuse Liberaalne Kodanik juht Tarmo Jüristo sõnul peegeldab Keskerakonna partnerite valik ka nende kaugemaid kavatsusi, pidades silmas järgmisi riigikogu valimisi ning ühtlasi soovi muutuda tõsiseltvõetavaks koalitsioonipartneriks.

"Mitte ainult linna tasemel tõsiseltvõetavaks koalitsioonipartneriks, vaid tõsiseltvõetavaks koalitsioonipartneriks ka riigikogus. Ja mitte kaalukeele-erakonnaks, kes võetakse juurde, et numbrid täis tuleks, vaid tõsine koalitsioonipartner, nii nagu ta oli Jüri Ratase aegadel," ütles Jüristo.

Pealinna võimukriis näitas seda, et Keskerakond on tulnud välja poliitilisest isolatsioonist ning seda ka Toompeal. Saarts ütles, et ka selle riigikogu koosseisu ajal ei saa välistada Reformierakonna ja Keskerakonna koostööd.

"Juhul kui Eesti 200 peaks lagunema peale kohalikke valimisi või vahetult enne riigikogu valimisi, siis ega Reformierakonnal ju muud üle ei jää, kui ennekõike üritada saada toetus Keskerakonnalt mõnede kriitiliste eelnõude läbisurumiseks," nentis Saarts.