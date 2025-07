Lavrov käis Põhja-Koreas sidemeid tugevdamas

Venemaa välisministeerium tsiteeris Lavrovi sõnu, et visiit kujutab endast kahe riigi vahelise strateegilise dialoogi jätku, mille algatas Venemaa režiimijuhi Vladimir Putini visiit Põhja-Koreasse eelmisel aastal.

Lavrovi edastatud sõnumis Põhja-Korea diktaatorile ütles Putin, et loodab tulevikus otsesemaid kontakte, teatas uudisteagentuur TASS.

Ministeerium teatas, et Lavrov tänas Põhja-Koread ka Venemaale saadetud vägede eest.

Kahe riigi suhted on süvenenud pärast Venemaa alustatud täiemahulist agressioonisõda Ukrainas. Kuid väldanud Ukraina vägede väljatõrjumise ajal Venemaa Kurski oblastist saadeti piirkonda tuhandeid Põhja-Korea sõdureid ning Pyongyang on varustanud Venemaad ka laskemoonaga.

Alles reedel ütles Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juht Kõrõlo Budanov, et Venemaa saab 40 protsenti Ukrainas kasutatavast laskemoonast Põhja-Korealt.

TASS teatas, et Lavrov kohtus ka oma Põhja-Korea kolleegi Choe Son Huiga.

Lavrov saabus reedel Wonsani Malaisia pealinnast Kuala Lumpurist pärast ASEAN-i välisministrite kohtumist. Wonsan, kus on äsja avatud mereäärne kuurort, on tuntud ka oma raketi- ja mereväerajatiste poolest.

Lavrovi visiit on viimane kahe riigi kõrgetasemeline kohtumine, mille käigus Moskva ja Pyongyang on laiendanud oma strateegilist koostööd nüüd ka vastastikuse kaitseleppe sõlmimisega.

"Vahetasime arvamusi Ukraina kriisi ümbritseva olukorra kohta ... Meie Korea sõbrad kinnitasid oma kindlat toetust kõigile erioperatsiooni eesmärkidele, samuti Venemaa juhtkonna ja relvajõudude tegevusele," tsiteeris TASS Lavrovi sõnu.

Lavrovi asetäitja Andrei Rudenko ütles, et Põhja-Koread külastavad veel sel aastal Venemaa kõrgetasemelised delegatsioonid.

Lõuna-Korea luureteenistus on teatanud, et Põhja-Korea võib valmistuda juulis või augustis saatma Venemaale täiendavaid vägesid, olles juba lähetanud Ukraina-vastases sõjas võitlema üle 10 000 sõduri. Põhja-Korea on nõustunud saatma 6000 sõjaväeinseneri ja -ehitajat Venemaa Kurski oblastisse ülesehitustöödeks, kus Ukraina väed alustasid ligi aasta tagasi ulatuslikku piiriülest sissetungi.

Venemaa uudisteagentuurid teatasid, et pärast Põhja-Korea külastamist peaks Lavrov suunduma Hiinasse, et osaleda Shanghai Koostööorganisatsiooni kohtumisel, mis on kavandatud esmaspäevaks ja teisipäevaks.