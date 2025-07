Venemaa on teinud korduvalt jõupingutusi, et luua lääneriikidega dialoog, mis väldiks olukorda, milles suhted nendega praegu on, ütles Vene režiimi juht Vladimir Putin.

Venemaa on kas sõltumatu ja iseseisev või teda ei eksisteeri üldse, ütles Venemaa president Vladimir Putin intervjuus telekanali Rossija 1 (VGTRK) saatele "Moskva. Kreml. Putin".

"Me oleme teinud pidevalt ja ma rõhutan pidevalt jõupingutusi, et luua selliseid suhteid, et need ei satuks olukorda, kus me praegu oleme ja et töötada välja mõned ühtsed reeglid," väitis ta.

Rääkides oma esinemisest 2007. aastal Müncheni julgeolekukonverentsil, väitis Vene režiimi juht, et kirjutas oma rahumeelse kõne lennukis teel Saksamaale.

"Münchenisse lennates vaatasin ma üle kolleegide kirjutatud esialgse mustandi, panin selle kõrvale ja kirjutasin kõik täielikult ümber. Mitte sellepärast, et me oleksime tahtnud kellegagi konflikti minna ja vaielda- ei. Venemaa on lihtsalt selline riik, mis ei saa teisiti elada ja otsustasin, et on kohane ja õigeaegne meie mured sõnastada," seletas Putin.

"Aga ma kordan, ma ütlesin, et ma ei taha kellegagi vaielda ja Venemaad kellegi vastu seada - me lihtsalt ei saa teisiti elada. Venemaa on kas iseseisev ja suveräänne või teda pole üldse olemas ja ma tahtsin seda kõike meie partneritele edastada lootuses, et nad kuulavad ja muudavad kuidagi oma suhtumist Venemaasse," lisas Vene režiimi juht.

Alates 1990-ndatest aastatest olid läänepartnerid lubanud NATO-t itta mitte laiendada, mida Putini sõnul on korduvalt rikutud.

"Siis nad valetasid ja petsid igal sammul, teeseldes, et midagi sellist pole juhtunud," ütles Putin. "Ja kõik see juhtus ka seoses teiste, paljude teiste küsimustega."

"Seepärast tundus mulle, et on aeg öelda oma kolleegidele, et me peaksime elama rahus, kohtleme üksteist teatava austusega, ilma oma tahet peale surumata, ima teise tahet maha surumata, võttes arvesse kõigi rahvusvahelistes suhetes osalejate huve. Ma ei tea, kui tõhus see oli, aga kuna nad seda sageli meenutavad, siis ilmselt oli see lõpuks tõhus," väitis Putin.

Kuid kahjuks nad ei kuulanud seda, lisas ta.