Mehhiko kritiseeris Trumpi 30-protsendise tollimäära ähvardust

Mehhiko kritiseeris laupäeval USA presidendi Donald Trumpi ähvardust kehtestada 30-protsendine tollimaks, öeldes, et see pole õiglane.

Mehhikot teavitati uuest tollimäärast, mis Trumpi sõnul jõustub 1. augustist, reedestel kõnelustel Ühendriikidega, teatas Mehhiko valitsus. "Me mainisime laua taga, et see on ebaõiglane lepe ja me ei nõustu sellega," teatasid Mehhiko majandus- ja rahandusministeerium ühisavalduses.

Mehhiko peab juba läbirääkimisi, et leida tollidele alternatiivi, mis kaitseks ettevõtteid ja töökohti mõlemal pool piiri, lisasid ministeeriumid, öeldes, et loodavad neid vältida.

President Claudia Sheinbaum, kellest Trump sageli soosivalt räägib, väljendas laupäeval veendumust, et kokkulepe saavutatakse.

"Me jõuame USA valitsusega kokkuleppele," ütles Sheinbaum avalikul üritusel mõni tund pärast Trumpi sotsiaalmeedia postitust, milles ta teatas kõrgendatud tollimaksust.

Ta ütles, et läbirääkimised Washingtonis võimaldavad Mehhikol olla 1. augustiks paremas positsioonis.

Mehhiko on üks USA tollimaksude suhtes kõige haavatavamaid riike, sest 80 protsenti tema ekspordist läheb põhjanaabrile, kes on ühtlasi tema suurim kaubanduspartner.

Alates naasmisest Valgesse Majja jaanuaris on Trump Mehhikole ette heitnud, et see ei tee tema sõnul piisavalt, takistamaks ebaseaduslikku rännet ja piiriülest narkokaubandust, ning on kättemaksuks kasutanud tollimakse.