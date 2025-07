Von der Leyen: Brüssel hoidub vastumeetmetest USA-le augusti alguseni

"USA on saatnud meile kirja meetmete kohta, mis jõustuvad, kui ei ole läbirääkimistega saavutatud lahendust, seega me pikendame vastumeetmete kehtestamist augusti alguseni," ütles Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Brüsseli praegune otsus hoiduda vastumeetmetest USA terase- ja alumiiniumitollidele oleks lõppenud esmaspäeva ööl vastu teisipäeva.

Euroopa Liit vajab otsustavaid meetmeid seismaks vastu USA imporditollidele, kui Washingtoniga ei jõuta õiglasele kokkuleppele, ütles pühapäeval Saksa rahandusminister.

Lars Klingbeil ütles ajalehele Süddeutsche Zeitung, et "tõsised ja lahendusele suunatud läbirääkimised" USA-ga on endiselt vajalikud, kuid ta lisas, et kui need peaksid ebaõnnestuma, vajab Euroopa Liit "otsustavaid vastumeetmeid, et kaitsta Euroopas töökohti ja ettevõtteid".

Nii Euroopa Liidust kui ka Mehhikost Ameerika Ühendriikidesse imporditud kaupadele kehtib alates 1. augustist 30-protsendine tollimaks, teatas USA president Donald Trump laupäeval oma sotsiaalmeedia platvormile postitatud kirjades. Euroopa Liidu liidrid avaldasid otsuse üle kahetsust ning lubasid rakendada vastumeetmeid.