Raik: millegipärast on Trumpile väga tähtis Venemaaga heade suhete hoidmine

Kuigi seda on ratsionaalselt väga raske põhjendada, tundub, et USA presidendile Donald Trumpile on väga oluline hoida Venemaaga häid suhteid ning see paistab olevat ka tema pikaajaline prioriteet, ütles "Ukraina stuudios" rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse direktor Kristi Raik.

Trump pidas eelmisel nädalal telefonikõne nii Venemaa juhi Vladimir Putini kui ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga. Kremlist sellele järgnenud sõnumit, et jätkatakse eesmärkide saavutamist Ukrainas võib tõlgendada kui selget soovi anda märku, et sõjategevust jätkatakse ning USA pole seda suutnud peatada, ütles Raik.

"Samal ajal, kui presidendid (Trump ja Putin) kõnelesid, valmistas Venemaa ette juba järgmist massiivset õhurünnakut Ukraina linnadele. /.../ Oleme endiselt seisus, kus Trump ei ole kasutusele võtnud meetodeid, mis tal oleks kasutuses, kui ta tahaks Venemaale rohkem survet avaldada," lausus Raik.

Kuigi Trumpi suhtumises Putinisse tundub erinevaid kõikumisi olevat, siis pole see muutnud oluliselt USA poliitikat Venemaa suhtes, lisas ta.

"Ma kaldun arvama, et see on Trumpi pikaajaline prioriteet, normaliseerida suhted Venemaaga. Nüüd on ta lihtsalt aru saanud, et ta ei ole suutnud sõda Ukrainas lõpetada. Aga kas ta sellest ka järeldusi teeb ja muudab poliitikat Venemaa suunas, sellest märke ei ole," lausus Raik.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Venemaa soov oleks pidada USA-ga ka kolmas läbirääkimiste voor. Raik märkis, et Venemaa püüab selliste väljaütlemistega USA-d, eriti Trumpi, manipuleerida. "Hoida neid kuidagi kaasatuna ja läbirääkimiste võimalust hoida õhus, aga ma ei oota, et oleks selle aasta sees tulemas läbirääkimised, mis viiksid rahuni," lausus ta.

"Venemaal on ikkagi see lootus, et vaatamata sellele, mis toimub Ukrainas, saavad nad mingit eraldi liini hoida suhetes USA-ga ja kahepoolsetes suhetes edasi liikuda. Paraku võib olla, et see neil ka õnnestub, sest Trump on ikka nii pehme olnud Venemaa suunas, ja seda on raske ratsionaalselt põhjendada – aga millegipärast on talle heade suhete hoidmine Venemaaga väga tähtis," lisas Raik.

Pärast Trumpi kõnet Zelenskiga tuli viiteid, et USA kaalub relvaabi jätkamist Ukrainale, kelle jaoks on eriti olulised Patrioti õhutõrjesüsteemid, mida saab ainult USA-lt.

"Üks lootuskiir on see, et USA nõustub sellega, et eurooplased ostavad USA-lt relvastust ja Patriot-süsteemi osi ja Patriot-süsteeme, et anda neid Ukrainale. See võib-olla sobiks Trumpile, sealt tuleks selge majanduslik kasu USA-le, kui Euroopa raha eest ostetaks relvastust Ukrainale," ütles Raik.

"Euroopal tegelikult raha on, kui on poliitilist tahtmist osta USA relvastust," lisas ta.