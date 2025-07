- Trump: USA saadab Ukrainale õhutõrjesüsteeme Patriot;

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriigid saadavad Ukrainale õhutõrjesüsteeme Patriot.

USA president Donald Trump teatas pühapäeval, et Ühendriigid saadavad Ukrainale õhutõrjesüsteeme Patriot.

"Me saadame neile süsteeme Patriot, mida nad hädasti vajavad," kinnitas Trump.

Trump ei täpsustanud saadetavate õhutõrjesüsteemide arvu.

"Ma ei ole veel arvus kokku leppinud, kuid nad saavad mõned, sest nad vajavad tõesti kaitset," sõnas president ajakirjanikele.

Relvatarne on osa uuest kokkuleppest, mis Trumpi sõnul hõlmab ka seda, et NATO maksab Ühendriikidele mõnede relvade eest, mida USA Ukrainale saadab.

"Põhimõtteliselt me saadame neile mitmesuguseid väga keerukaid sõjalisi vahendeid ja nemad maksavad meile nende eest 100 protsenti," märkis Trump.

USA president kordas ühtlasi, et on Putinis pettunud.

"Putin üllatas tõesti paljusid inimesi. Ta räägib kenasti ja siis pommitab õhtul kõiki," rääkis pahane Trump.

Trump lisas, et kohtub esmaspäeval NATO peasekretäri Mark Ruttega ja teeb olulise avalduse Venemaa kohta. USA erisaadik Keith Kellogg aga alustab esmaspäeval oma järjekordset visiiti Ukrainasse.

Senaator Graham prognoosib rekordilisi relvatarneid Ukrainale

USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham ennustas rekordilist sõjalist toetust Ukrainale.

"Mäng seoses Vene presidendi Vladimir Putini sissetungiga Ukrainasse on peagi muutumas. Ootan, et lähipäevil näete relvade voolamist rekordilisel tasemel, et aidata Ukrainal end kaitsta," rääkis senaator.

Grahami sõnul rahastatakse seda abi USA presidendi vahendite eraldamise volituse kaudu, mida Trump kasutab esimest korda oma praegusel ametiajal.

"Putin tegi siin valearvestuse. Kuus kuud üritas president Trump Putinit laua taha meelitada. Rünnakud on sagenenud ja mitte vähenenud," ütles Graham.

"Üks suurimaid valearvestusi, mille Putin on teinud, on Trumpiga mängimine. Ja te alles näete. Lähipäevil ja -nädalatel tehakse massiivne pingutus, et saada Putin laua taha," lisas senaator.

Graham tõi välja, et idee müüa Ameerika relvi NATO liitlastele, et toetada Ukrainat, on samuti väga asjakohane.

"Oleme Ukrainale palju andnud. Oleme andnud neile raha. Oleme andnud neile sõjalist abi. Meil on nüüd Ukrainaga maavarade leping, mis on väärt triljoneid dollareid. Nii et ma ei taha presidendist ette rutata, kuid püsige lainel ka külmutatud varade osas," rääkis senaator.

Graham rõhutas, et ainus viis sõja lõpetamiseks Ukrainas on survestada Venemaad abistavaid riike ja panna nad valima Ameerika majanduse ja Putini aitamise vahel. Grahami esitatud seaduseelnõu eesmärk on suurendada tariife riikidele, mis ostavad Vene energiat.

"Suured rikkujad on siin Hiina, India ja Brasiilia. Hiina, India ja Brasiilia, te saate rängalt kannatada, kui jätkate Putini aitamist," hoiatas senaator.

Trump teatas juba varem, et teeb 14. juulil olulise avalduse Venemaa kohta.