Trump korraldas viie kuuga pea sama palju õhurünnakuid kui Biden nelja aastaga

Konfliktiseire projekti ACLED andmed näitavad, et Donald Trumpi administratsioon korraldas viie kuuga 529 õhurünnakut. Joe Bideni administratsioon korraldas nelja aasta vältel 555 õhurünnakut.

Trumpi administratsioon on korraldanud rünnakuid Jeemenis tegutsevate huthi mässuliste ja Somaalia džihadistide vastu. Samuti on USA viimase viie kuu jooksul rünnanud Iraagis, Süürias ja Iraanis asuvaid sihtmärke.

Valimiskampaania käigus lubas Trump, et lõpetab USA sekkumise välismaistesse konfliktidesse. Viimase viie kuu jooksul on aga USA õhurünnakute arv järsult kasvanud.

Ka Joe Bideni administratsioon ründas Iraagis, Süürias, Jeemenis ja Somaalias asuvaid sihtmärke. Trumpi administratsioon pommitab aga sihtmärke veel intensiivsemalt, lisaks võeti sihikule ka Iraani tuumaprogramm.

"USA sõjavägi liigub kiiremini, lööb kõvemini ja teeb seda väiksemate piirangutega," ütles ACLED-i juht Clionadh Raleigh.

Trump ise kasutab sõnu "rahu läbi jõu", sarnast väljendit kasutas ka Ronald Reagan. Samas pooldavad mitmed tuntud MAGA-tegelased, nagu Marjorie Taylor Greene ja Tucker Carlson, isolatsionistlikku lähenemist. Mõlemad olid ka Iraani pommitamise vastu.

Samas viimased küsitlused viitavad, et vabariiklaste valijabaas on jäänud Trumpi selja taha. 84 protsenti MAGA fännidest toetas Iraani pommitamist. Iraani rajatiste pommitamist toetas ka 72 protsenti traditsioonilistest vabariiklastest, vahendas The Telegraph.