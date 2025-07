WSJ: isehakanud korrakaitsjad haarasid Vene tänavatel võimu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Venemaa politseinikud tahavad teenida rohkem raha ning lähevad rindele. Seetõttu on Vene tänavatel järjest rohkem näha isehakanud korrakaitsjaid, viimastel on seadustest aga oma arusaam ning nad kehtestavad uusi reegleid.

Tööjõupuudus on üha suurem probleem kõigis Venemaa linnades, kuna paljud inimesed lähevad rindele sõdima. Rindele lähevad ka korrakaitsjad ning siseministeerium teatas, et kohalikud politseijõud on viimase aasta jooksul kaotanud ligi 33 000 politseinikku, vahendas The Wall Street Journal.

Kuritegevus Venemaal kasvab ning siseministeeriumi hinnangul vajab riik juurde ligi 172 000 politseinikku. Mõnes linnas puudub üle poole vajalikest patrullpolitseinikest.

Loodus aga tühja kohta ei salli ning lavale astusid seetõttu isehakanud korrakaitsjad. Üks suurimaid rühmitusi kannab nime Vene Kogukond, sel on riigis ligi 150 osakonda.

Rühmitus kaasab oma tegevusse rindelt naasvaid sõjaveterane, samal ajal suurendab grupeering oma kohalolekut ka sotsiaalmeedias. Rühmitusel on isegi isiklik mobiilirakendus, mis võimaldab inimestel oma telefonis kasutada grupeeringu erinevaid "teenuseid".

Venemaa sotsiaalmeedias levivad videod, mis näitavad, kuidas rühmitus sekkub kõigesse, mis peaks kuuluma politsei pädevusse. Rühmitus tegeleb naabritevaheliste tülide lahendamisega ning aitab tänavatel korda hoida.

Lisaks teevad marurahvuslastest uued korrakaitsjad haaranguid migrantide kodudesse ning ajavad laiali erapidusid.

Grupeering ei vastanud ajalehe The Wall Street Journal kommentaaritaotlustele. Rühmitus on varem väitnud, et see pole natsionalistlik organisatsioon, vaid järgib hoopis traditsioonilisi väärtusi. Venemaal levivad väited, et rühmitus tegutseb õiguskaitseorganite vaikival heakskiidul.

"Me mõistame, et politseis on tööjõupuudus. Oleme valmis ise rooli istuma, "ütles Siberi poliitik ja üks üks rühmituse asutajatest Andrei Tkatšuk.

Tkatšuk ise kritiseerib sotsiaalmeedias moslemeid ning teeb koostööd marurahvuslastest sisuloojatega.

Mõned sellised rühmitused teevad ka avalikult koostööd ärimeeste ja ametnikega. Kaug-Ida föderaalringkonnas asuva Primorje krai kuberner lõi ise vabatahtlikest koosneva grupeeringu, mis kannab nime Tiiger. See rühmitus koosneb Vladivostokis asuva 155. mereväe jalaväebrigaadi veteranidest.

Siberis asuvas Tjumeni tööstuslinnas patrullivad öösiti tänavatel rindelt naasnud sõdurid. Seda rühmitust rahastab mõjuvõimas Kremli-meelne ärimees Konstantin Malofejev

Vaatlejate hinnangul võivad neonatslikud rühmitused pikemas perspektiivis valmistada võimudele üha suuremat peavalu.

"See võib anda Vene riigile tagasilöögi, kuna riik jagab nüüd vägivallamonopoli," ütles inimõiguslane Vera Alperovitš ajalehele The Wall Street Journal.