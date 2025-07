Ministrid otsivad raha kultuuritöötajate ja õpetajate palgatõusuks

"Kultuuritöötajate, treenerite ning laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgatase, mis on üks kõige mahajäänumaid, on koos õpetajate ja päästjate palgaküsimusega olnud korduvalt prioriteetsena arutluse all. Täpsem arutelu ootab meid mõne nädala pärast algavatel eelarveläbirääkimistel ees," ütles Purga ERR-ile.

"Kinnitan veel kord, et minu prioriteediks läbirääkimistel saab olema kultuuritöötajate, treenerite ja kollektiivijuhtide palgatõus," rõhutas ta.

Ka haridusminister märkis, et õpetajate palk peab järgmine aasta tõusma. "Me peame leidma vahendid palgatõusuks. Minu eesmärk on sõlmida lepe palgatõusu osas ette järgmiseks kaheks aastaks. Nii õpetajate alampalga tõstmine kui keskmise palga suurendamine on sel aastal eelarvekõnelustel minu absoluutne prioriteet," sõnas Kristina Kallas.

Rahandusminister Jürgen Ligi (RE) ütles hiljuti, et eelarve sügava miinuse tõttu saaksid avalikus sektoris palgatõusud tulla vaid raha ümberpaigutuste arvelt.