Eesti europarlamendi saadikud on EL-i pikajalise eelarve suhtes kriitilised

Eestile on Euroopa Komisjon eelarvekavas mitmeid häid uudiseid, kuid kahe aasta pikkuse poliitvõitulusega võib kõik muutuda. Eesti Euroopa Parlamendi liikmed on võrdlemisi kriitilised uue eelarve suhtes.

Euroopa Parlament võttis komisjoni eelarvekava vastu kiriitikaga tõdes europarlamendi saadik Sven Mikser.

"Tuleb hinnata kriitiliselt selle eelarve projekti realistlikkust. Ta on märkimisväärselt suurem kui senine eelarve. Pühendab positiivselt palju tähelepanu kaitsele, innovatsioonile, Euroopa konkurentsivõimele, aga need suured numbrid tuleb ju ka tulu poolega katta," sõnas Mikser.

Palju vaidlusi põhjustab komisjoni plaan põllumajandus toetused ja ühtekuuluvus fond ühte potti kokku liita. Mitmed Eesti saadikud ütlesid, et seda enam tuleb seista selle eest, et sealt ei jõuaks toetused vaid prantsuse põllumeestele.

"See ei ole aus konkurents ja kui nüüd Euroopa Komisjon tõmbab veel kokku sealt toetusi, siis ilmselgelt Eesti põllumees on see, kes sealt kaotab," ütles europarlamendi saadik Jaak Madison.

Parlamendiliige Urmas Paet ütleb seevastu, et tulude otsimisel on selline muutus eelarves vajalik.

"See ei ole ka tänases maailmas eriti adekvaatne, et suur osa Euroopa Liidu kulutustest ongi põllumajandustoetused. Me räägime ju 21. sajandist," sõnas Paet.

Komisjon otsib ka uusi tuluallikaid. Enamik Eesti saadikuid ütlevad, et see on poliitiliselt üsna ebarealistlik, Madison on selgelt vastu.

"Kui me jõuame tubakamaksuni või suureettevõte maksuni, siis me mingi hetk jõuame ka selleni, et miks mitte võiks laekuda ka käibemaks, miks mitte võiks laekuda füüsilise isiku tulumaks otse Euroopa eelarvesse," ütles Madison.

Raha kaitsetööstusele, Euroopa Ida-piiri jaoks, abi Ukrainale ja Euroopa ühenduste loomiseks - Eestile on eelarve ettepanekus palju head. Kahe aasta pikkuse poliitvõituluses võib aga kõik muutuda. Eesti peab oma huvide eest seisma ütleb parlamendiliige Jüri Ratas.

"Kindlasti meie jaoks üks suurimaid on Rail Balticu valmis ehitamine. Ma arvan meie jaoks peaks olema üks suur prioriteet, et ühenduste ehitamine läheb edasi. Ma pean eeskätt silmas Estlink-3 ehitust," lausus Ratas.

Ühes osas on saadikud üksmeelel - vaildus tuleb tuline.

"Muidugi sellise eelarvekavaga saab see võitlus olema oluliselt suurem kui see kunagi varem on olnud," sõnas Paet.