Andla ei saanud Tallinna koalitsiooni tüli tõttu ametnike palku tõsta

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski (SDE) vabastas Andla ametist 27. juunil.

Samal ajal oli haldussekretär Jannu Kuusik ette valmistanud põhipalkade muutmise käskkirja, mis puudutas seitsme linnaametniku palgatõusu, kaasa arvatud Kuusiku enda. Sellele käskkirjale kirjutas alla Andla 28. juunil kell 00.14, mis tähendab seda, et tegemist oli õigustühise dokumendiga.

Sander Andla ütles ERR-ile, et linnasüsteemi palgatõusud on plaanitud asutuse sees kokku hoitud vahendite arvelt.

"Linnasüsteemis on kokkulepe, et asutuse poolt kokku hoitud vahenditest võib asutus 50 protsenti kasutada oma teenistujate palgatõusuks, mis on ka mõistlik, sest tööde ümberjagamise tulemusena muutuvad ja suurenevad ka allesjäänud teenistujate tööülesanded. Osaliselt on linnaosa valitsus vastavad palgatõusud 2025. aasta kevadel juba ära teinud, kuid suuremas osas olid reformidest ja tööde ümberjaotusest tingitud palgatõusud veel tegemata, sest viimased muudatused jõustusid veel 1. juunil ning sellest tulenevalt oli plaanis teha palgatõusu muudatused, mis ka jõustuksid 1. juunist. Vastavad otsused olid minu poolt tehtud ja ootasid vormistamist," rääkis Andla.

"Muudatused oleksid puudutanud nii töötajaid kui ka ametnikke. Ametnike palgatõusu otsus vormistatakse käskkirjaga, töötajate palgamuudatused vormistatakse töölepingu lisadena. Kuna kätte oli jõudnud kuu lõpp, siis sellest tulenevalt oli ka viimane hetk vastavad otsused ära vormistada, et muudatused jõustuksid 1. juunist. Kuivõrd asutuse personalispetsialist oli puhkusel, palusin kõnealuse käskkirja ette valmistada haldussekretäril ja alustada dokumendihaldussüsteemis "Postipoiss" menetlust, et minu poolt juba varasemalt tehtud otsused ära vormistada ja, et teenistujatele lubatud palgatõus tõepoolest ka 1. juunist jõustuks. Paraku jõudis dokument tehnilistel põhjustel dokumendihaldussüsteemis minuni allkirjastamiseks vahetult peale seda, kui kuupäev oli juba muutunud ehk siis 28. juunil kl 00.13. Seda, et dokument sai allkirjastatud 28. juunil, märkasin mõni hetk hiljem, kuid dokument oli selleks hetkeks juba süsteemis olemas," lausus Andla.

Andla ütles ka omaltpoolt, et kuivõrd dokument on kuupäevaga 28. juuni, mil tema volitused olid just vahetult lõppenud, siis on tegemist tühise käskkirjaga.

"See käskkiri töösse ei läinud ning sellest tulenevalt ei toimunud ka mingeid palgamuudatusi, mis tähendab, et käskkirjas nimetatud ametnike palgatõus 1. juunist ei jõustunud ning ametnikele maksti juuni palgad välja varasemast kehtinud palgamäärade alusel. Hiljem, kui olin uuesti tööle ennistatud, tühistasin õigusselguse huvides ka kõnealuse käskkirja, mis iseenesest oli niikuinii tühine," lisas ta.

"Tulenevalt eelnevast ei ole tegemist mingi nn viimase hetke otsusega, mida on üritatud kuidagi ebaseaduslikult rakendada. Otsused palgatõusudeks, mis oleksid puudutanud enamikke kesklinna valitsuse teenistujaid, olid minu poolt tehtud juba varasemalt ning vajasid veel lõplikku vormistamist," ütles ta veel.

Andla sõnul on palgatõusuga plaanis siiski edasi minna. "Minu soov on juuli lõpuks palgakorrektuurid ära teha," ütles Andla.

Ossinovski: palgatõusu otsuseid ei saa teha viimasel töötunnil

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski kinnitas samuti, et üldise kokkuleppe kohaselt jääb ametikohtade koondamisel 50 protsenti koondatud ametikoha palgavahenditest asutusele teiste töötajate palkade korrigeerimiseks ning ülejäänud vahendid antakse tagasi linnakassasse.

"Kuna Kesklinna linnaosavalitsus on ametikohti koondanud, on neil vabu vahendeid palkade korrigeerimiseks. Küll tuleb suuremad muudatused rääkida läbi linna personaliteenistusega, et tagada sarnast tööd tegevate töötajate palgatasemete võrreldavus. Seda tööd Kesklinna linnaosavalitsus hetkel koostöös personaliteenistusega teeb ning tänase seisuga palgatõusu otsuseid tehtud ei ole," lausus ta.

"Ehkki palgatõusu otsused olid linnaosavanema poolt varem kavandatud, ei saa ma toetada lähenemist, mille kohaselt püüab asutuse juht neid teha oma viimasel töötunnil," kommenteeris Ossinovski.