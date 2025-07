Süüria president kuulutas Sweidas välja viivitamatu relvarahu

Süüria president kuulutas Sweida provintsis välja viivitamatu relvarahu, mis peale eelmisel pühapäeval puhkenud vägivalda on nõudnud üle 700 inimese elu.

Süüria presidendi Ahmed al-Sharaa kantselei kuulutas laupäeval riigi lõunaosas vägivallast haaratud Sweida provintsis välja "viivitamatu vaherahu". Druusi enamusega provintsi viidi vastavalt USA vahendusel saavutatud kokkuleppele Iisraeliga siseministeeriumi väed.

Presidentuur kutsus kõiki osapooli relvarahust täielikult kinni pidama.

Kokkulepe saavutati pärast seda, kui Iisrael pommitas sel nädalal provintsi viidud Süüria kaitseministeeriumi vägesid, et sundida neid tagasi tõmbuma.

Al-Sharaa kordas laupäeval lubadust kaitsta vähemusi. Ligi nädal aega kestnud vägivallas riigi lõunaosas Sweida provintsis on hukkunud üle 700 inimese.

"Süüria riik lubab kaitsta kõiki vähemusi ja kogukondi. Mõistame hukka kõik Sweidas toime pandud kuriteod," ütles al-Sharaa televisioonis üle kantud kõnes veidi pärast seda, kui presidendi kantselei kuulutas Sweida provintsis välja relvarahu.

Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmetel on eelmisel pühapäeval puhkenud vägivallas hukkunute seas 146 druusi võitlejat, 245 tsiviilisikut, 18 beduiini võitlejat ja 287 valitsusväelast. Veel 15 valitsusväelast sai surma Iisraeli õhurünnakutes.

Iisrael on korraldanud Süüriale õhurünnakuid osana oma pühendumusest kaitsta druuse, kes on valitsusele lojaalsete isikutega kokkupõrgete keskmes.

Eelmisel nädalavahetusel puhkes Lõuna-Süüria linnas Sweidas vägivald druuside ja beduiinlastest hõimude vahel, mis ajendas Süüria valitsust sekkuma.

Veel kolmapäeval tegi Iisrael rünnaku Süüria relvajõudude ja kaitseministeeriumi peakorteri lähedusse Damaskuses. Eelnevalt oli Iisrael käskinud Süüria islamistide juhitaval valitsusel druusi vähemus riigi lõunaosas Sweida piirkonnas rahule jätta.

Iisrael: Sharaa Süürias on "väga ohtlik" kuuluda vähemusse

Süürias on vähemusse kuulumine "väga ohtlik", väitis Iisrael laupäeval pärast Süüria ajutise presidendi Ahmed al-Sharaa uut lubadust kaitsta ohvriterohkete kokkupõrgete järel riigi vähemusi.

"Peamine: al-Sharaa Süürias on väga ohtlik kuuluda vähemuse hulka - olgu tegemist kurdide, alaviitide või kristlastega. See on leidnud viimase kuue kuu jooksul korduvalt kinnitust," kirjutas Iisraeli välisminister Gideon Saar sotsiaalmeediaplatvormil X.

Saar lisas, et rahvusvaheline üldsus "on kohustatud tagama Süüria vähemuste õigused ja turvalisus ning siduma nende kaitstusega Süüria tagasivõtmine rahvusvahelisse kogukonda".