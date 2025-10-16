Süüria president lubas Putinile Vene baasid alles jätta

Süüria president Ahmed al-Sharaa ütles kolmapäeval Moskvasse visiidile saabudes Vene režiimi juhile Vladimir Putinile, et austab kõiki oma riigi ja Venemaa vahel sõlmitud varasemaid kokkuleppeid, mis viitab sellele, et Moskva kaks peamist sõjaväebaasi Süürias saavad sinna alles jääda hoolimata eelmise aasta lõpus toimunud võimuvahetusest Damaskuses.

Sharaa, kes kunagi juhtis islmiliikumise al-Qaeda Süüria haru, mis kukutas eelmise aasta lõpus tema eelkäija, Venemaa lähedase liitlase Bashar al-Assadi, saabus kolmapäeval Kremlisse oma esimesele visiidile Venemaale pärast võimuletulekut.

"Meil on kahepoolsed suhted ja ühised huvid, mis seovad meid Venemaaga, ja me austame kõiki temaga sõlmitud kokkuleppeid. Me töötame Venemaa-suhete olemuse ümbermääratlemise nimel," ütles araabia keeles kõnelenud Sharaa kohtumisel Putiniga.

Putin vastas talle, et Moskva on valmis tegema kõik endast oleneva, et tegutseda selle nimel, mida ta nimetas "paljudeks huvitavateks ja kasulikeks algusteks", mida kaks poolt on suhete uuendamise osas juba arutanud.

Sõjast räsitud riiki juhtiva Süüria uue valitsuse jaoks on sidemete hoidmine Venemaaga oluline oma välispoliitika ülesehitamiseks ja mitmekesistamiseks, lootes samal ajal saavutada Moskvalt majanduslikke järeleandmisi, tõdes väljaanne The Telegraph.

Putin omakorda soovib meeleheitlikult säilitada Venemaa sõjalist kohalolekut Süürias, mis annab talle baasi Vahemere ääres ning toetuspunkti tegutsemiseks Aafrikas.

Naftaprojektid ja sõjaväebaasid

Venemaa asepeaminister Aleksandr Novak ütles pärast kõnelusi ajakirjanikele, et Moskva on valmis töötama Süüria naftaprojektide kallal ja aitama tal taastada aastaid kestnud kodusõja ajal hävinud energia-, raudtee- ja muud taristut. Tema sõnul olid kaks juhti seda teemat pikalt arutanud.

"Venemaa ettevõtted on Süürias naftaväljadel pikka aega töötanud. On väljasid, mis vajavad arendamist, neid, mis on seisma pandud, ja uusi väljasid. Oleme valmis osalema," rääkis Novak.

Kreml teatas enne kõnelusi, et arutatakse ka Venemaa kahe peamise baasi saatust Süürias - Hmeimimi õhuväebaasi Süüria Latakia provintsis ja mereväebaasil Tartusis. Venemaal on sõjaline kohalolek ka Qamishli lennuväljal, mis Süüria kirdeosas Türgi ja Iraagi piiri lähedal.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles esmaspäeval, et Moskva usub, et Damaskus soovib, et Vene sõjaväebaasid jääksid alles, ja rääkis nende kasutamisest logistikakeskustena abi toimetamiseks Aafrikasse.

Samas märkis visiit kajastanud The Telegraph, et Tartusi sõjasadam annab Venemaale juurdepääsu Vahemerele ning Hmeimimi õhuväebaas võimaldab tal koordineerida ja toetada oma palgasõdurite operatsioone Aafrikas.

Hmeimim toimis Süüria kodusõja ajal Venemaa pommitamiskampaania stardiplatvormina mässuliste käes olevate alade vastu ning pakkus Assadile põgenemistee Moskvasse.

Süüria allikas ütles enne kõnelusi, et Süüria ametnikud otsivad garantiisid, et Venemaa ei aita Assadi vägede jäänuseid ümber relvastada. Sama allika sõnul loodab Sharaa, et Venemaa võib aidata ka Süüria armeed üles ehitada.

Visiit puudutab õrna teemat

Sharaa visiit Moskvasse on õrn teema, kuna Venemaa kasutas aastaid oma sõjalist jõudu Assadi toetamiseks Süüria mässuliste vastu, kes tulid võimule eelmise aasta detsembris Sharaa juhtimisel. Seejärel andis Moskva Assadile ja tema perekonnale varjupaiga, kui nad riigist põgenesid.

Venemaa meedia andmetel elavad Assadid nüüd diskreetselt, aga luksuslikult Moskvas.

Kaks Süüria allikat ütlesid Reutersile, et Sharaa kasutab kõnelusi selleks, et ametlikult taotleda Moskvalt Assadi väljaandmist, et tema üle süürlaste vastu suunatud kuritegude eest kohut pidada.

Hiljutises intervjuus CBS Newsile ütles Sharaa, et Süüria võimud kasutavad kõiki seaduslikke vahendeid, et nõuda Assadi kohtuprotsessi.

Samas Venemaa ei nõustu tõenäoliselt Assadi loovutamisega, arvestades sõnumit, mille see saadaks oma teistele autokraatlikele liitlastele, tõdes The Telegraph. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles sel nädalal, et Assadile anti varjupaik humanitaarkaalutlustel, kuna tema elu oli ohus.

Reuters märkis oma kommentaaris, et Venemaa on uhke oma võime üle kaitsta oma välismaiseid liitlasi ja tõenäoliselt ei nõustuks Moskva Assadi Damaskusele välja andma.

Sharaa, kes loodab Venemaalt majanduslikke järeleandmisi saada, sealhulgas soodsatel tingimustel nisutarnete taasalustamist ja sõjakahjude hüvitamist, pidi samuti nõudma Moskva toetust Iisraeli nõudmistele laiema demilitariseeritud tsooni loomiseks Lõuna-Süürias.

Üks allikas ütles Reutersile ka, et ta võib tõstatada küsimuse Venemaa sõjaväepolitsei paigutamisest julgeoleku tagajaks Iisraeli edasiste sissetungide vastu.