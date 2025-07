Frankenburg Technologies alustas sügavas miinuses

Frankenburg Technologies varade kogumaht ulatus 2024. aasta lõpuks ligi 3,7 miljoni euroni, millest üle 3,3 miljoni moodustas raha ja lühiajalised hoiused. Samas lõpetas mullu asutatud firma oma esimese majandusaasta 1,1 miljoni euro suuruse kahjumiga.

Frankenburg Technologies juhid on tuntud kaitsevaldkonna tipptegijad – tegevjuht Kusti Salm oli varem kaitseministeeriumi kantsler ning juhatusse kuulub ka Veiko-Vello Palm, endine kaitseväe kindralmajor. Lisaks on Frankenburgi strateegiliseks nõustajaks Martin Herem, endine kaitseväe juhataja.

Ettevõtte suurim osanik on Skeleton Technologies tegevjuht Taavi Madiberk, kellele kuulub 62 protsenti Frankenburg Technologiesi osalusest. Teiseks suureks osanikuks on MM Grupp OÜ, mille kaudu on ettevõttega seotud ärimees Margus Linnamäe. Kaks osanikku on registreeritud ka Kaimanisaartel ja Guernsey saarel.

Aasta jooksul kogunes ettevõttel üldhalduskuludeks üle miljoni euro. Suurima osa sellest moodustasid uurimis- ja arengukulud, millele kulus 439 357 eurot. Firmas töötab 31 inimest, kelle tööjõukulud olid kokku 514 127 eurot.

Frankenburg Technologies on kaitsetehnoloogiaettevõte, mis keskendub masstootmiseks sobilike õhutõrjerakettide arendamisele ja tootmisele. Firma soovib praegu kasutusel olevatest süsteemidest arendada odavamaid ja kiiremini toodetavaid õhutõrjeraketisüsteeme. "Frankenburg Technologies OÜ asutati /.../ eesmärgiga luua tehnoloogiaid, mis aitavad vaba maailma riikidel sõda võita," seisab aruandes.