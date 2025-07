Pärnu volikogu liikmetel on erinevad visioonid linna tulevikust

Kohalike valimiste eel on Pärnu volikogu liikmetel erinevad visioonid, mida toob linnale tulevik. Varajaste valimislubaduste hulgas on nii kaitseväe Pärnusse tagasi toomine kui ka linna mugavdamine turistide jaoks.

Praeguse Pärnu volikogu suurim jõud Reformierakond lubab seista Pärnusse kaitseväe tagasitoomise ja transpordiühenduste eest.

"Reformierakond on seda meelt, et kaitsevägi tuleb Pärnusse tuua ja selle nimel me tööd ka teeme. Lisaks kindlasti on hästi olulised igale kohalikule omavalitsusele ühendused. Ühenduste all ma pean silmas kindlasti edasiminek Rail Balticaga ja Via-Baltica neljarealised maanteed," sõnas Pärnu abilinnapea ja Reformierakonna Pärnu piirkonna juht Irina Talviste.

Volikogu suuruselt järgmine jõud, valimisliit Pärnu Ühendab, usub head tulemust ka praeguse linnapea Romek Kosenkraniuseta, kes liitus aasta alguses Reformierakonnaga ja on ka erakonna linnapeakandidaat.

"Kus me just arengusse panustamist eelkõige näeme, on meie töökohad ja nende lisandväärtus, mis tähendab kõrgemat palgataset. See peab kindlasti tõusma. Siin on omad väljakutsed haridusele. Järjest enam näeme vajadust efektiivistamise järele kohaliku omavalitsuse juhtimises ja näeme ka paremini sihitud investeeringurahade kasutamise järele vajadust," ütles Pärnu abilinnapea ja valimisliidu Pärnu Ühendab liige Meelis Kukk.

Reformi ja valimisliidu koalitsioonipartner Isamaa peab tähtsaks vähem raha valamist betooni.

"Me peaksime panustama perede toimetulekusse ja laste heaolusse, et lasteaia kohatasud ei tõuseks Pärnu linnas. Pere ühele lapsele oleks üks huviharidus tasuta linna poolt garanteeritud, just munitsipaalhuviharidus ja sellised asjad," lausus Isamaa Pärnu osakonna juht ja Pärnu linnavolikogu liige Siim Suursild.

Praegu opositisooni kuuluvad Rahvuslased ja Konservatiivid ning Konservatiivne Rahvaerakond ütlesid, et tegeleda tuleb Pärnu kui turismisihtkoha atraktiivsusega, sest näiteks parkimine linnakülastajatele on kallis.

"Me selle kallal ka tööd teeme, et ikkagi hoida Pärnut turismilinnana, mis on väga oluline ja et tagada ka turistidele selline mugav ja taskukohane linnakülastus," sõnas EKRE Pärnumaa ringkonna esimees ja Pärnu linnavolikogu liige Valmar Veste.

Veste sõnul on veel tähtis hoida mõistlikul tasemel maamaks ja kuulata kogukondi tuuleparkide rajamisel.

"Maamaks ei tohi tõusta sellisele tasemele, et inimesed on sunnitud oma vara müüma, sest nad lihtsalt ei jõua selle eest tasuda. Teine suur punkt on kindlasti tuulepargid. Meie kuulame kogukondade häält ja kui kogukonnad ikkagi on konkreetselt selle vastu ja on mobiliseerinud selle vastu, siis me toetame seda, mida rahvas nõuab," lisas Veste.

Samuti opositsiooni kuuluva Keskerakonna Pärnu esinumbri ja linnapeakandidaadi Andrei Korobeiniku sõnul on nende eesmärk parandada linna juhtimiskvaliteeti.

"Praeguses juhtimiskriisis on Pärnust saanud väga selgelt provints. Me peame tegema tööd selleks, et linna juhtimine oleks toimiv, et investeeringud tuleksid Pärnus selle asemel, et piirduda siin Tallinnaga ja Tartuga ja selleks on väga selgelt vaja päris mitu reformi," ütles Korobeinik.

Uue poliitilise jõu valimisliidu Südamega Pärnu juhi Kristel Voltenbergi sõnul soovivad nemadki rohkem tulevikku vaatavat linnajuhtimist, aga ka paremat elukeskkonda.

Valdavalt tulevad erakonnad programmide ja linnapeakandidaatidega välja augustis.