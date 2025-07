WSJ: maailmamajandus on tollide survele hästi vastu pidanud

USA president Donald Trump ajab agressiivset tollipoliitikat, kuid ajalehe The Wall Street Journal teatel on maailmamajandus siiani hästi vastu pidanud. USA tähtsamad aktsiaindeksid löövad uusi rekordeid ning mitmed firmad kavatsevad suurendada kohalolu Ameerika Ühendriikides.

Finantshiiglase JPMorgan andmetel kasvas maailmamajandus selle aasta esimesel poolel 2,4 protsenti. Aktsiaturud mõlemal pool Atlandi ookeani on tõusnud rekordkõrgele tasemele. Tootjad suunasid USA-sse minevad kaubad ümber kolmandate riikide kaudu, mille tulemusel jätkub aktiivne kaubavahetus, vahendas The Wall Street Journal.

Finantsfirma Goldman Sachs teatas, et töötleva tööstuse tööhõive ja üldine majandustegevus püsib endiselt kõrgel tasemel.

The Wall Street Journal märgib, et ettevõtted rakendavad ka pandeemiaaegseid õppetunde. Toona loodi kindlamad ja vastupidavamad tarneahelad, mis nüüd tasuvad end ära.

"Näib, et ebakindlus mõjutab majandustegevust vähem, kui me eeldasime," ütles Euroopa Keskpanga (ECB) juhatuse liige Isabel Schnabel.

Paljud rahvusvahelised firmad otsustasid juba enne tollimaksude kehtestamist, et teenindavad eksporditurge senisest enam kohaliku tootmise abil. Tollide kehtestamine kiirendas seda trendi veelgi.

Näiteks Saksa ventilaatorite tootja EBM Papst plaanib ehitada USA-sse kolmanda tehase. 2,5 miljardi eurose aastakäibega EBM Papst eeldab, et andmekeskuste rajamine suurendab ettevõtte rahavoogu veelgi.

"Mõned Ameerika kliendid palusid meil tuua rohkem tootmist USA-sse, et asendada Aasia tarnijaid, kes seisavad silmitsi kõrgemate USA tollimaksudega," ütles EBM Papsti tegevjuht Klaus Geissdoerfer.

Ka Euroopas on töötleva tööstuse olukord viimaste kuude jooksul paranenud, mitmed näitajad on tõusnud viimase kolme aasta kõrgeimale tasemele. Konsultatsioonifirma Capital Economicsi ökonomist Adrian Prettejohn tõi välja, et isegi Euroopa autotööstus on seni tariifide survele hästi vastu pidanud.

"Me eeldame, et varasem kaupade varumine ja tollide mõju avaldavad euroala ekspordile survet, kuid pole selge, kas langus saab olema nii järsk, kui varem eeldati," ütles Prettejohn.

Majandusteadlased hoiatavad siiski, et ettevõtted võivad lähiajal suurte varude tõttu tellimuste mahtu vähendada. Trump võib aga globaalse majanduskasvu tõttu oma tollipoliitikat veelgi karmistada. Tollimaksudest tingitud negatiivne mõju võib seetõttu avalduda hiljem.