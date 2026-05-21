Pikaajaline internetikatkestus kägistab raskustes Iraani majandust

Iraani pealinn Teheran Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et iraanlased on olnud juba üle 11 nädala ilma internetita ning võrguühenduse puudumine laastab islamiriigi majandust. Paljud ettevõtted on uksed sulgenud ning tööpuuduse kasv süvendab omakorda sotsiaalseid pingeid.

Iraan koges majanduslikke raskusi juba enne internetiühenduse katkestust ja sõda. Süvenev finantskriis vallandas riigis massiprotestid ning järgnenud rahutuste käigus tappis režiim kümneid tuhandeid inimesi. 

Režiim lülitas seejärel välja ka interneti, et takistada info levikut. Olukorda süvendasid USA ja Iisraeli sõjalised rünnakud Iraani vastu. Võrguühendus on praeguseks langenud vaid 1–2 protsendi tasemele.

"See internetiühenduse katkestus on ulatuse ja kestuse poolest kõige rängem, mida oleme tänapäevase internetiühenduse ajaloos jälginud. Isegi Iraani jaoks on see äärmuslik meede," ütles globaalset internetijuurdepääsu jälgiva NetBlocks asutaja Alp Toker. 

Internetikatkestus süvendab nüüd sõja laastavat mõju Iraani majandusele. Üle miljoni inimese on töötu, toiduhinnad on hüppeliselt tõusnud ja riigi valuuta on langenud rekordiliselt madalale tasemele. Eriti ränga löögi all on Iraani digisektor.

"Hinnanguliselt on umbes 10 miljonit töökohta otseselt või kaudselt seotud Iraani digitaalmajandusega. Sellise ulatusega juurdepääsu piiramine kahjustab tootlikkust, suurendab ebavõrdsust, kuna ainult rikkamad inimesed saavad tagada usaldusväärse ühenduse," ütles Lähis-Ida majandusekspert Mohammad Reza Farzanegan ajalehele The Wall Street Journal

Tavainimesed ei saa enam teha igapäevatoiminguid, suhelda lähedastega ega kasutada meditsiiniteenuseid. Nad ei saa enam lugeda sõltumatuid uudiseid, sest enne täielikku katkestust kasutasid paljud iraanlased VPN-e, et pääseda ligi blokeeritud platvormidele, nagu Telegram, Instagram ja WhatsApp. 

25-aastane Teheranis töötav tarkvaraarendaja ütles, et pole pärast viimaste piirangute kehtestamist enam tööd teha saanud. "Paljud ettevõtted suletakse, mis on katastroofiline. Mina ja kolleegid, kes töötasime selles riigis tehnoloogia täiustamise projektide kallal, oleme nüüd töötud," ütles arendaja. 

Osa inimesi kasutab salaja Starlinki satelliitinternetti, kuid selle omamine on Iraanis ebaseaduslik ning võib kaasa tuua vanglakaristuse. Samal ajal hoogustab islamiriik riiklikult tsentraliseeritud ja rangelt reguleeritud internetivõrgu arendamist, mille eesmärk on tugevdada võimude kontrolli veebiühenduse üle.

"Me siseneme uude digitaalse autoritaarsuse ajastusse, kus internetile juurdepääs Iraanis ei ole enam õigus, see on privileeg," ütles Texase osariigis tegutsev Iraani päritolu küberturvalisuse ja digitaalse õiguste ekspert Amir Rashidi. 

Toimetaja: Karl Kivil

Pikaajaline internetikatkestus kägistab raskustes Iraani majandust

