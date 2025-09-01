Trumpi rändepoliitika on kärpinud USA töötajaskonda 1,2 miljoni võrra

Ajal, kui Ameerika Ühendriikides tähistatakse esmaspäeval töörahvapüha paraadide ja muude üritustega, ütlevad eksperdid, et president Donald Trumpi karmistatud immigratsioonipoliitika mõjutab otseselt riigi tööjõudu, olles vähendanud töötajaskonda 1,2 miljoni inimese võrra.

Uurimiskeskuse Pew analüüsitud rahvaloendusbüroo esialgsete andmete kohaselt kadus jaanuarist juuli lõpuni tööturult üle 1,2 miljoni immigrandi. See hõlmab nii ebaseaduslikult riigis viibivaid inimesi kui ka seaduslikke elanikke, vahendas USA uudisteagentuur Associated Press (AP).

Immigrandid moodustavad peaaegu 20 protsenti USA tööjõust ja Pew vanemteaduri Stephanie Krameri sõnul on 45 protsenti põllumajanduses, kalanduses ja metsanduses hõivatud inimestest immigrandid. Umbes 30 protsenti kõigist ehitustöölistest on immigrandid ja 24 protsenti teenindustöötajatest on immigrandid, lisas ta. Immigrantidest töötajate arvu vähenemine toimub ajal, mil kui USA-s väheneb esimest korda immigrantide koguarv pärast seda, kui ebaseaduslikult USA-s viibivate inimeste arv saavutas 2023. aastal kõigi aegade kõrgeima taseme, jõudes 14 miljonini.

"Pole selge, kui suur osa jaanuarist alates toimunud langusest on tingitud vabatahtlikest lahkumistest, et otsida muid võimalusi või vältida väljasaatmist, väljasaatmistest, registreeringute muutmisest või muudest tehnilistest aspektidest," ütles Kramer. "Siiski ei usu me, et esialgsed negatiivset netorännet näitavad arvud on nii valed, et langus poleks reaalne."

Trump lubas oma valimiskampaania ajal välja saata miljonid ebaseaduslikult USA-s töötavad immigrandid. Ta on öelnud, et keskendub väljasaatmispüüdlustes ohtlikele kurjategijatele, kuid enamik USA immigratsiooni ja tolliameti (ICE) poolt kinnipeetud inimestest ei ole kriminaalkorras karistatud, tõdes AP.

Samal ajal on tema karmi poliitika tõttu järsult langenud ebaseaduslike piiriületuste arv. Pia Orrenius, Dallase Föderaalreservpanga töö valdkonna ökonomist, ütles, et immigrandid annavad USA töökohtade kasvust tavaliselt vähemalt 50 protsenti.

"Meie teada on sissevool üle piiri sisuliselt peatunud, aga just sealt on viimase nelja aasta jooksul saabunud miljoneid ja miljoneid migrante," ütles ta. "Sellel on olnud tohutu mõju töökohtade loomise võimele."

Uudisteagentuur AP kirjeldas ka konkreetsete farmide näitel, kuidas neis hakkab Trumpi immigratsioonipoliitika mõjul nappima töökäsi.

Immigratsioonimeetmed taludes, ettevõtetes ja ehitusplatsidel panid kõik seisma, ütles põllumajandustöötajate huvikaitsega tegelev ametnik Elizabeth Rodriguez AP-le.

"Maikuus, meie arbuusi- ja melonikoristuse tipphooaja, lükkas see töid edasi. Palju saaki läks raisku," rääkis ta.

Californias Ventura maakonnas ütles tsitrusvilju, avokaadosid ja kohvi kasvatava pereettevõtte juht Lisa Tate, et enamik tema farmides töötavatest meestest ja naistest on alltöövõtjate poolt palgatud päevatöölised. Selle aasta alguses oli päevi, mil meeskonnad olid väiksemad. Ehkki Tate kõhkles selles immigratsioonipoliitikat süüdistamast, rääkis ta kuidas kevade lõpus arreteeriti kümneid piirkonna põllumajandustöötajaid ning see tekitas hirmu.

Rodriguez tõi esile, et ka ehitusplatsidel on töötajaskond järsult vähenenud.

"Meil on suur hulk tööjõust dokumenteerimata (st illegaalid – toim.)," ütles ta. "Oleme näinud, kuidas ICE on eriti sihikule võtnud ehitusplatsid ning ka mehaanika- ja remonditöökodasid."

Tööhõiveandmete analüüsi kohaselt on ehituses hõivatute arv vähenenud umbes pooltes USA suurlinnapiirkondadest, märkis AP.

"Ehitustööhõive on paljudes piirkondades erinevatel põhjustel seiskunud või taandunud," ütles ühingu Associated General Contractors of America peaökonomist Ken Simonson. "Kuid töövõtjad teatavad, et nad palkaksid rohkem inimesi, kui nad vaid leiaksid kvalifitseeritud ja töötada soovivaid inimesi ning rangem immigratsioonikontroll ei häiriks tööjõu pakkumist."

Kramer uuringufirmast Pew hoiatas ka võimaliku mõju eest tervishoiule. Ta ütles, et immigrandid moodustavad umbes 43 protsenti kodus pakutavate tervishoiuteenuste andjatest.

Hooldustöötajate ametiühing (Service Employees International Union, SEIU) esindab umbes kahte miljonit USA tervishoius, avalikus sektoris ja kinnisvarateenuste valdkonnas hõivatud töötajat. Hinnanguliselt pool California osariigis registreeritud SEIU liikmetest pikaajalise hoolduse töötajatest on immigrandid, ütles kohaliku ametiühingu president Arnulfo De La Cruz.

"Mis juhtub, kui miljonid ameeriklased ei leia enam endale koduse hooldusteenuse pakkujat?" küsis De La Cruz. "Mis juhtub, kui immigrandid ei ole enam põllul meie saaki korjamas? Kes hakkab meie haiglaid ja hooldekodusid personaliga varustama?"