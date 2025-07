Leedu kaalub lennufirmas Air Baltic osaluse ostmist

Leedu transpordiminister ütles neljapäeval, et kui riik kavatseb tõsiselt kaaluda Läti lennufirmas Air Baltic osaluse ostmist, vajab ta põhjapoolselt naabrilt lisateavet. Eesti otsustas juulikuu alguses loobuda osaluse ostmisest.

Läti meediaväljaande LSM andmetel kaalub Leedu-Läti lennufirma Air Baltic osaluse ostmist, kuid seni esitatud andmete põhjal nad veel kindlat otsust ei langeta.

"Meile saadetud sisu oli ebapiisav. Leedu lennujaamadele ja meie kolleegidele Air Balticus on nüüd antud ülesanne esitada oma seisukoht ja hankida lisateavet. Esimene asi, mida vajame, on ettevõtte kohta korralik ülevaade üldistest ja finantsilistest andmetest," ütles transpordiminister Eugenijus Sabutis.

Sabutis ütles, et sai esialgse pakkumise otse Läti transpordiministrilt, kuid ei saa konfidentsiaalsuse tõttu selle sisu avaldada.

Sama pakkumine, mis hõlmab kümneprotsendilist osalust ettevõttes, tehti Saksa lennufirmale Lufthansa ja ka Eestile.

Lufthansa võttis Läti transpordiministeeriumi pakkumise vastu, kuid Eesti valitsus otsustas 3. juulil loobuda.

Taristuminister Kuldar Leisi sõnul on Air Baltic Eestile oluline partner, kuid osalust osta siiski ei soovita.

"Saime Läti transpordiministeeriumilt pakkumise omandada Air Balticus kuni kümneprotsendiline osalus 14 miljoni euro eest. Pakkumine oli sama nii Leedule kui ka Lufthansale. Lufthansa otsustas, et ta omandab osaluse. Eesti otsustas, et Air Baltic on tähtis partner, aga osalust lennufirmas Eesti ei omanda," sõnas Leis.

Leis nimetas põhjusena muuhulgas lennufirma majanduslikku olukorda.

Taristuministri sõnul on Eestil hoopis plaan arendada jõudsalt Tallinna lennujaama.

"See, kuhu me jõudnud oleme, on juba väga hästi. Soovime aastal 2030 teenindada viit miljonit reisijat," ütles Leis.

Katsed müüa airBaltic täielikult või osaliselt on kestnud aastaid. Läti valitsuse eesmärk on aktsiate esmane avalik pakkumine (IPO), kus riik säilitab strateegilise kontrollosaluse.

Lennufirma otsib ettevõttele ka uut tegevjuhti, kuna firma pikaajaline juht Martin Gauss otsustati mulluse suure kahjumi tõttu aprillis vallandada.