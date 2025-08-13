Air Baltic teenis teises kvartalis kasumit

Air Balticu kvartali aruandest selgus, et aasta teine kvartal pöördus kasumisse, tootes puhaskasumit 27,6 miljonit eurot. Mullu oli teise kvartali tulemus 24,2 miljoni euro suurune kahjum.

Poole aasta seisuga jäi ettevõtte kahjumiks 1,7 miljonit eurot, mis on võrreldes 2024. esimese poolaastaga 87 miljonit vähem.

Air Balticu sõnul näitasid poolaasta tulemused kasvu ja stabiilsust tuludes, reisijate mahus ja lennuvõrgustiku toimimises.

Jätkuvalt oli teises kvartalis probleeme mootorite kättesaadavusega, mis tingis vajaduse kasutada laenutatud lennukeid. Ettenägematute riskide seas jälgitakse geopoliitilist olukorda eelkõige Lähis-Idas, mis võib mõjutada kütusehindu.

Järgmiseks poolaastaks prognoosib Air Baltic edasist kasvu.