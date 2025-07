Valitsus otsustas, et Eesti ei osta osalust Air Balticus

"Saime Läti transpordiministeeriumilt pakkumise omandada Air Balticus kuni kümneprotsendiline osalus 14 miljoni euro eest. Pakkumine oli sama nii Leedule kui ka Lufthansale. Lufthansa otsustas, et ta omandab osaluse. Eesti otsustas, et Air Baltic on tähtis partner, aga osalust lennufirmas Eesti ei omanda," sõnas Leis.

Leis nimetas põhjusena muu hulgas lennufirma majanduslikku olukorda.

Leis rääkis, et Eestil ja Leedul oli osaluse omandamiseks kaks võimalust.

"Esiteks osta osalus juuli jooksul või kui Air Baltic teeb IPO aasta lõpus või järgmisel aastal oleks Eestil võimalus olla strateegiline investor, kui ta tuleb oma osalusega sisse," sõnas Leis.

"Võimaliku IPO osas konkreetset infot pole, seega ei saanud sel teemal täna midagi otsustada," ütles Leis.

Leisi sõnul on Eestil plaan arendada jõudsalt Tallinna lennujaama. "See, kuhu me jõudnud oleme, on juba väga hästi, soovime aastal 2030 teenindada viit miljonit reisijat," ütles Leis.

Kolme aasta jooksul Eesti lennujaamatasusid ei tõsta.

"Loodame siia rohkem uusi lennufirmasid teenindama," ütles Leis. Uutele liinidele pakutakse täiendavaid häid tingimusi, et lennukid siit sõidaksid ja siin öösel peatuksid.

"Teeme Air Balticuga koostööd, et Air Baltic võtaks Eestit koduturuna," sõnas Leis. "Tallina lennujaama arendamisest on kasu ka Air Balticul," sõnas Leis.

Neljapäeval tegi Eesti kaubandus-tööstuskoda avalduse, et Eesti peaks tõsiselt kaaluma osaluse omandamist Läti riigile kuuluvas lennufirmas Air Baltic.

Koja peadirektori Mait Paltsi sõnul on Läti pakkumine omandada osalus Air Balticus võimalus tagada strateegiliste huvide kaitse ning otseühenduste jätkumine, mis omakorda panustab nii turismi kui ka majanduse konkurentsivõimesse.