Läti pakub Eestile Air Balticu osalust samadel tingimustel nagu Lufthansale

Läti transpordiministeeriumist kinnitati "Aktuaalsele kaamerale", et nii Eestile kui ka Leedule on esitatud konkreetne pakkumine osaluse omandamiseks lennufirmas Air Baltic. Leedu esindajad on varem kinnitanud, et nõustumine eeldaks kindlat kokkulepet kas Vilniuses asuva baasi või lendude suhtes.

Mida Läti pakkumine täpselt sisaldab, pole avalikustatud. Läti valitsus arutas naabrite kaasamist kinnisel istungil. Samas otsustati, et Air Baltic loobub laienemisest välisturgudel, keskendudes eelkõige kasumlikkusele ja Riia lennujaama arendamisele.

"Lufthansa otsustas investeerida 14 miljonit eurot ja saada strateegiliseks partneriks. Samadel tingimustel pakume osalust ka Eestile ja Leedule ning ootame nende vastust. Järgmine võimalus on liituda IPO kaudu. Oleme selgelt öelnud, et Air Baltic peab kaasama erakapitali," ütles Läti transpordiminister Atis Švinka.

Eesti juhid on seni pakkunud Air Balticule küll poliitilist toetust, kuid mitte raha.

"Seda me arutame homme (neljapäeval – toim.) valitsuses. Minu arvamus Air Balticu kohta on hea – tegu on väga asjaliku kompaniiga Eesti vaates. Aga kogu see ettepanek, mis lätlaste poolt on tulnud, jõuab homme valitsusse. Pressikonverentsil kirjeldame täpsemalt, mida arutasime ja kuhu oleme jõudnud," lausus peaminister Kristen Michal.

Saksa konkurentsiamet nõustus Lufthansa osalusega Air Balticus üsna pika hambaga, sest Saksamaa ja Balti riikide vahelisel lennuturul ollakse konkurendid. Lätis juba kardetakse, et Air Balticu piletihind võib nüüd tõusta. Lufthansa investeerib Air Balticusse 14 miljonit eurot. Kui suure osa aktsiaist selle eest vastu saadakse, selgub IPO käigus, kui on teada lennufirma tegelik väärtus. Vähemalt 5% on see igal juhul. Eesti ja Leedu kampalöömine ei leevenda Läti lennufirma rahaprobleeme, kuid võib tõsta firma usaldusväärsust.